सावन का पहला सोमवार भगवान शिव की पूजा और व्रत के लिए बेहद खास माना जाता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर शिवजी की उपासना करते हैं। महिलाएं और युवतियां नए कपड़ों पहनने के साथ हाथों और पैरों पर मेहंदी रचाती हैं। तीज-त्योहार, व्रत-उपवास और पूजा-पाठ में मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है।

लेकिन अगर अभी तक आपको मेहंदी लगाने का समय नहीं मिल पाया है, तो चिंता की बात नहीं है। आजकल सिंपल, मिनिमलिस्ट और एस्थेटिक मेहंदी डिजाइन्स का ट्रेंड है, जिन्हें 10–20 मिनट में आसानी से बना सकती हैं। छोटी-छोटी बेल, मंडला, फ्लोरल पैटर्न, फिंगर मेहंदी और पायल स्टाइल फुट डिजाइन्स न सिर्फ जल्दी बन जाती हैं, बल्कि देखने में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं।

अगर आप भी लास्ट मिनट में मेहंदी लगाने की सोच रही हैं, तो यहां हम आपको हाथों और पैरों के लिए ट्रेंडिंग और आसान मेहंदी डिजाइन्स, इन्हें कम समय में लगाने के आसान तरीके, मेहंदी का रंग गहरा करने के टिप्स और सावन में मेहंदी लगाने के धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के बारे में बता रहे हैं। साथ ही यहां मेहंदी की डिजाइन्स के फोटो भी शेयर किए गए हैं, जो आपके काम को आसान बना सकते हैं।

सावन में मेहंदी लगाने का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति का महीना माना जाता है। इसलिए इस दौरान मेहंदी लगाना शुभ और मांगलिक माना जाता है। महिलाएं सावन सोमवार, हरियाली तीज और दूसरे त्योहारों पर इसे सोलह श्रृंगार का अहम हिस्सा मानकर हाथों-पैरों में मेहंदी रचाती हैं।

मान्यता है कि मेहंदी का गहरा रंग प्रेम, सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक होता है। हरे कपड़े, चूड़ियां और मेहंदी सावन के उत्सव को और भी खास बना देते हैं। यही वजह है कि कई जगहों पर महिलाएं परिवार और सहेलियों के साथ मिलकर मेहंदी लगाती हैं, जिससे त्योहार की रौनक बढ़ जाती है।

मेहंदी का रंग गहरा करने के आसान टिप्स

मेहंदी लगाने के बाद कम से कम 4–6 घंटे और संभव हो तो पूरी रात मेहंदी लगी रहने दें। मेहंदी हल्की सूखने पर रुई की मदद से नींबू और चीनी का हल्का मिश्रण लगाने से मेहंदी त्वचा पर अच्छी तरह चिपकी रहती है। सूखने के बाद मेहंदी को हाथ से धीरे-धीरे झाड़कर हटाएं।

पहले 10–12 घंटे तक पानी के संपर्क से बचें। मेहंदी हटाने के बाद हल्का सरसों, नारियल या नीलगिरी का तेल लगाने से रंग उभरने में मदद मिल सकती है। मेहंदी सूखने के बाद हल्की लौंग की भाप या हल्की गर्माहट दे सकती हैं। इससे भी रंग गहरा होता है।

सावन के सोमवार के लिए आप इस तरह की मेहंदी डिजाइन्स पांव में लगा सकती हैं। इन्हें लगाना बेहद आसान है और दिखने में भी यह सुंदर लगती हैं। इस तरह की एस्थेटिक मेहंदी डिजाइन्स का ट्रेंड इन दिनों काफी है।