सावन का महीना शुरू हो गया है। सावन के पहले सोमवार को बड़ी संख्या में भक्त व्रत रखकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि श्रद्धा और नियमों के साथ सावन सोमवार का व्रत रखने से सुख-समृद्धि और मनोकामना पूर्ति हो सकती है। हालांकि, व्रत के दौरान सिर्फ पूजा-पाठ ही नहीं, बल्कि खानपान और दिनचर्या से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार व्रत में किन चीजों से परहेज करना चाहिए और कौन-से खाद्य पदार्थ फलाहार में शामिल किए जा सकते हैं।

व्रत के दौरान इन चीजों से करें परहेज

गेहूं, चावल और सामान्य अनाज

सावन सोमवार के व्रत में गेहूं, चावल और अन्य सामान्य अनाज का सेवन भूलकर न करें। फलाहार में कुट्टू, सिंघाड़े का आटा, राजगीरा या साबूदाने से बने व्यंजन खाए जा सकते हैं। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में व्रत के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए अपने घर की परंपरा का भी ध्यान रखें।

ज्यादा तला-भुना और पैकेज्ड फूड

व्रत के नाम पर तली हुई चीजें या बाजार में मिलने वाले पैकेज्ड ‘व्रत स्नैक्स’ खाना सही विकल्प नहीं माना जाता। इनमें अक्सर अधिक तेल और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। इसलिए घर पर बना ताजा फलाहार ही करें।

तंबाकू, गुटखा और धूम्रपान

व्रत का उद्देश्य सिर्फ भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन और शरीर की शुद्धता भी माना जाता है। इसलिए सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू या शराब जैसी चीजों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें।

बाहर का बना भोजन

धार्मिक मान्यता के अनुसार व्रत में सात्विक और ताजा भोजन करना बेहतर माना जाता है। ऐसे में बाजार की मिठाइयों, तैयार पकवानों या बाहर के खाने की बजाय घर पर बने भोजन को ही खाएं।

साधारण नमक

अधिकांश लोग सावन सोमवार के व्रत में सामान्य नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं। यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है, तो व्रत के नियमों के अनुसार सेंधा नमक का ही प्रयोग करें।

सावन सोमवार व्रत में क्या खा सकते हैं?

फलाहार और सात्विक भोजन

व्रत के दौरान मौसमी फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन खाए जा सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं और फलाहार का हिस्सा माने जाते हैं।

फल और ड्राई फ्रूट्स

सेब, पपीता, अनार, केला, चीकू जैसे फल और बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट व पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स शरीर को जरूरी पोषक तत्व देने में मदद करते हैं। इन्हें सीमित मात्रा में खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस हो सकता है।

पर्याप्त पानी पीना भी जरूरी

कई लोग व्रत के दौरान पानी कम पीते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी और कमजोरी महसूस हो सकती है। यदि आपका व्रत इसकी अनुमति देता है, तो दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी, नारियल पानी या बिना चीनी वाला नींबू पानी लेते रहें। ताकि शरीर हाइड्रेट रहे।

व्रत रखते समय इन बातों का भी रखें ध्यान

भोजन की मात्रा जरूरत से ज्यादा न रखें। डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर, किडनी या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित लोग डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्रत रखें। गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं और बुजुर्ग अपनी सेहत के अनुसार व्रत का तरीका चुनें।

डिस्क्लेमर: सावन सोमवार व्रत के नियम अलग-अलग परंपराओं और क्षेत्रों में भिन्न हो सकते हैं। इसलिए अपने परिवार की परंपरा या धार्मिक गुरु के मार्गदर्शन का पालन करना उचित रहता है। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या की स्थिति में डॉक्टर की सलाह जरूर लें।