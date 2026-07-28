सावन के महीने की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है। इस दौरान तीज, रक्षाबंधन और शिवरात्रि जैसे कई खास त्योहार आएंगे। ऐसे में कई महिलाओं के सामने यह सवाल होता है कि ऑफिस और त्योहार दोनों के हिसाब से क्या पहनना जाए। अगर आप रोजाना ऑफिस जाती हैं, तो यहां दी गई कुछ एथनिक आउटफिट्स से सिंपल और एलिगेंट लुक क्रिएट कर सकती हैं। इन्हें आप अपने अनुसार अलग-अलग मौके पर पहन सकती हैं।

को-ओर्ड सेट विद श्रग

ऑफिस में कुछ अलग और हटके लुक अपनाना चाहती हैं, तो को-ओर्ड सेट को श्रग के साथ पेयर कर सकती हैं। इसके साथ हील्स और ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी एलिगेंट और आकर्षक लुक क्रिएट कर सकती है। साथ ही हल्का मेकअप और बालों को सॉफ्ट कर्ल्स में स्टाइल कर सकती हैं। इस लुक को आप ऑफिस के अलावा भी फैमिली फंक्शन, पूजा या खास मौके पर कैरी कर सकती हैं।

कुर्ता प्लाजो सेट

आरामदायक और स्टाइलिश होने की वजह से आजकल कुर्ता प्लाजो सेट महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। ऑफिस के लिए अगर आप कुर्ता प्लाजो सेट पहन रही हैं, तो प्लेन, प्रिंटेड या कॉटन बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इसके साथ आप ब्रेसलेट, वॉच और झुमकों को पेयर कर सकती हैं। ऑफिस में सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए मिनिमल मेकअप करें।

साड़ी लुक

साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जिसे हर मौके पर आसानी से कैरी किया जा सकता है। कई लोगों को साड़ी पहनने का शौक होता है। ऐसे में सावन एक बेहतरीन मौका है, जब आप कई मौकों पर इसे अलग-अलग तरीकों से स्टाइल कर सकती हैं। हालांकि ऑफिस के लिए सिंपल, प्लेन और बॉर्डर वाली साड़ी अट्रैक्टिव लुक देगी। इसके साथ आप स्लीवलेस ब्लाउज पेयर कर सकती हैं, जिससे लुक स्टाइलिश लग सकता है।

स्लीवलेस कुर्ती

अगर आप मॉडर्न और एथनिक लुक का कॉम्बिनेशन चाहती हैं, तो स्लीवलेस कुर्ती को जींस, प्लाजो, स्कर्ट या शरारा के साथ पेयर कर सकती हैं। इस तरह का लुक बहुत ही स्टाइलिश और आकर्षक लगते हैं। इन्हें आप मिनिमल ज्वेलरी और सिंपल हेयर स्टाइल के साथ कंप्लीट कर सकती हैं। इसके साथ फुटवियर के लिए कोल्हापुरी चप्पल, पंजाबी जूती और फ्लैट सैंडल पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स

ऑफिस के लिए भारी नेकलेस के बजाय स्टड इयररिंग्स, ऑक्सीडाइज्ड झुमके या पतली चूड़ियां पहनें। पूरे दिन ऑफिस में रहने के लिए ब्लॉक हील्स, कोल्हापुरी चप्पल, फ्लैट्स या जूतियां पहन सकती हैं। न्यूड या पेस्टल शेड लिपस्टिक, हल्का काजल और कॉम्पैक्ट के साथ नेचुरल मेकअप करें। साथ ही हल्के रंग और फैब्रिक जैसे कॉटन, रेयॉन को चुनें। एथनिक आउटफिट के साथ सिंपल टोट बैग या स्लिंग बैग के साथ कैरी कर सकती हैं। साथ ही बालों के लिए लो पोनीटेल, लो बन, लाइट कर्ल्स या हाफ बन हेयरस्टाइल अपना सकती हैं।