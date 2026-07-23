सावन में महिलाएं खूब सजती-संवरती हैं। सावन हो या हरियाली तीज, रक्षाबंधन हो या फिर जन्माष्टमी। इन खास मौकों पर महिलाएं हाथों पर मेहंदी भी लगाती हैं। हर किसी की चाहत होती है कि मेहंदी का रंग ज्यादा गहरा और लंबे समय तक टिका रहे। यूं तो बाजार में मेहंदी के कोन आसानी से मिल जाते हैं।

लेकिन इस बार आप नेचुरल चीजों से बनी मेहंदी से अपने हाथों को सजा सकती हैं। गुड़ में प्राकृतिक शर्करा होती है। जब इसे मेहंदी के पेस्ट में थोड़ी मात्रा में मिलाया जाता है, तो पेस्ट जल्दी सूखने की बजाय कुछ देर तक नम बना रह सकता है। इससे मेहंदी को त्वचा पर अपना रंग छोड़ने के लिए थोड़ा अधिक समय मिल सकता है। गुड़ की मेहंदी हाथों पर लगने के बाद अलग ही रंग देती है, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है।

घर पर गुड़ वाली मेहंदी बनाने के लिए जरूरी चीजें

100 ग्राम मेहंदी पाउडर

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ गुड़

½ कप हल्का गुनगुना पानी

1 छोटा चम्मच नींबू का रस (वैकल्पिक)

1 छोटा चम्मच मेहंदी के लिए इस्तेमाल होने वाला नीलगिरी (यूकेलिप्टस) का तेल या लैवेंडर एसेंशियल ऑयल (वैकल्पिक)

गुड़ वाली मेहंदी बनाने का तरीका

सबे पहले एक साफ बाउल में मेहंदी पाउडर छान लें ताकि उसमें गांठें न रहें। इसके बाद गुनगुने पानी में गुड़ डालकर पूरी तरह घोल लें। फिर इस पानी को थोड़ा-थोड़ा करके मेहंदी में मिलाएं और स्मूद पेस्ट तैयार करें।

इसके बाद अगर चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नींबू का रस और कुछ बूंदें नीलगिरी के तेल की मिला सकते हैं। अब आपको बाउल को ढककर 6 से 8 घंटे या रातभर के लिए रख देना है। फिर तैयार पेस्ट को कोन में भरकर मेहंदी लगाएं।

गुड़ और चाय पत्ती से मेहंदी बनाने का देसी तरीका

पुराने समय में जिस तरह मेहंदी तैयार की जाती थी आप वैसे भी गुड़ की मेहंदी घर में बना सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक पुराने टिन के डिब्बे की जरूरत होगी। इसके बाद किसी बर्तन में 4 चम्मच गुड़ का पाउडर लें। फिर इसमें एक चम्मच भरकर चायपत्ती डाल दें। इसके बाद इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाएं।

फिर सभी चीजों को मिक्स कर के टिन के डिब्बे में रख दें। इसके बाद गुड़ और चायपत्ती के बीच में एक छोटी कटोरी या छोटे गिलास में पानी रख दें। अब सावधानी पूर्वक इसके ऊपर आपको कटोरी या कोई ढक्कन रख देना है। इसे अच्छे से बंद कर दें। ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि भाप बाहर न निकले।

डिब्बे को गैस पर रख दें। साथ ही गैस के फ्लेम को कम रखें। जब गुड़ पिघलने लगे तो गैस को बंद कर दें। डिब्बा का ठंडा होने दें। अब ध्यान से पानी का बर्तन हटा लें। अंदर गुड़ और चायपत्ती पककर भाप के रूप में इकठ्ठी मिलेगी। यही आपकी गुड़ की मेहंदी है। यह थोड़ी पतली होती है। इसे लगाने के लिए आप रुई लगी एयरबर्ड का इस्तेमाल करें।