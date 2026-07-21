Payal ki new design: सावन का महीना जैसे-जैसा पास आता जा रहा है महिलाओं में उसे लेकर अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कोई हरे रंग की चूड़ियां खरीद रहा है तो कोई हरे-हरे रंग के सूट और साड़ी। तीज-त्योहार के इस महीने में महिलाएं अक्सर पैरों में पायल पहनना पसंद करती हैं।

ऐसे में उनकी खुशी को दोगुनी करने के लिए आप अपने पार्टनर चाहें वो पत्नी हो या गर्लफ्रेंड, उसे चांदी की 10 से 15 ग्राम में बनी पायल गिफ्ट कर सकते हैं। आजकल बाजार में हल्के वजन में भी कई स्टाइलिश और एलिगेंट डिजाइन्स उपलब्ध हैं, जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों लुक के साथ आसानी से मैच हो जाते हैं। सिल्वर एंकलेट के एक से बढ़कर एक ऑप्शन इन दिनों बाजार में हैं।

फ्लोरल चार्म पायल | Floral Charm Anklet

पार्टनर को आप सावन में फ्लोरल चार्म पायल गिफ्ट कर सकते हैं। फूलों से प्रेरित डिजाइन वाली पायल हमेशा ट्रेंड में रहती है। इसे साड़ी, सूट और इंडो-वेस्टर्न आउटफिट के साथ पहनी जा सकती हैं। यह काफी हल्की और आरामदायक होती हैं। यह डेली वियर और फेस्टिव दोनों के लिए परफेक्ट हैं।

मिनिमल चेन पायल | Minimal Chain Anklet

अगर आपकी पार्टनर को सिंपल ज्वेलरी पहनना पसंद है, तो पतली चेन वाली मिनिमल पायल उसे गिफ्ट दे सकते हैं। इसमें छोटे चार्म, हार्ट या स्टार पेंडेंट भी लगे होते हैं। यह रोजाना पहनने के लिए परफेक्ट रहेगी। यह वेस्टर्न और इंडियन दोनों आउटफिट के साथ पहनी जा सकती है।

घुंघरू वाली पायल | Ghungroo Anklet

घुंघरू वाली पायल का फैशन कभी पुराना नहीं होता है। छोटे-छोटे घुंघरू इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। सावन, तीज, रक्षाबंधन और शादी जैसे अवसरों पर यह डिजाइन खूब पसंद किया जाता है। यह ट्रेडिशनल लुक देती है। त्योहारों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है।

क्यूबिक जिरकोनिया स्टोन पायल | Cubic Zirconia (CZ) Stone Anklet

अगर आप बिल्कुल अलग डिजाइन वाली पायल गिफ्ट करना चाहते हैं तो ऐसी डिजाइन चुन सकते हैं। यह प्रीमियम और मॉडर्न लुक देती है। इसमें लगे चमकदार स्टोन इसे डायमंड जैसी फिनिश देते हैं। यह पार्टी और फेस्टिव लुक के लिए बढ़िया है।

स्टोन के साथ लेयर्ड डिजाइन | layer payal design

इस तरह की पायल डिजाइन आप गिफ्ट कर सकते हैं। इससे आपको ट्रेडिशनल के साथ मॉडर्न लुक मिलेगा। लेयर्ड डिजाइन की पायल हमेशा ट्रेंड में रहती हैं। यह तीज- त्योहारों के साथ डेली वेअर के लिए भी बढ़िया ऑप्शन रहेगी।