हरियाली तीज का इंतजार महिलाओं को बेसब्री से रहता है। खासतौर पर नई नवेली दुल्हनों को, जिनकी यह पहली तीज होती है। इस दिन महिलाएं खूबसूरत कपड़े पहनकर और सोलह श्रृंगार कर सजने-संवरने में कोई कमी नहीं छोड़तीं। ऐसे में अगर आप भी अपने लिए या घर में भाभी, ननद, मम्मी या किसी और के लिए हरे रंग की साड़ी खरीदने का सोच रही हैं, तो यहां दिए गए डिजाइन्स से आइडिया ले सकती हैं। ये साड़ियां दिखने में खूबसूरत होने के साथ ही कैरी करने में भी आराम देती हैं। इतना ही नहीं हर उम्र की महिलाओं पर सुंदर लग सकती हैं।

डार्क ग्रीन हैवी एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी

आप इस बार हरियाली तीज के लिए बॉटल ग्रीन शेड में साड़ी खरीद सकती हैं। इसके साथ ऐसा ब्लाउज कैरी करें जिसके ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी और सीक्विन वर्क हो। इससे इसका लुक काफी रिच और पार्टी-वियर हो जाएगा। हरियाली तीज की पूजा या शाम के फंक्शन के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। यह आपको 2,500 से 6,000 रुपये के बीच में मिल सकती है।

प्रिंटेड डार्क ग्रीन साड़ी

ऑलओवर प्रिंट और फ्लोई फैब्रिक में साड़ी खरीद सकती हैं। यह बाकी हल्की होती है इसलिए पहनने में आराम देती है। दिन के समय तीज सेलिब्रेशन के लिए इसे चुना जा सकता है। यह आपको 1,200 से 3,000 रुपये के बीच में मिल सकती है।

ग्रीन-गोल्ड बॉर्डर वाली साड़ी

आप हरियाली तीज के लिए पैरट या ऑलिव ग्रीन और चौड़े गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी खरीद सकते हैं। यह पारंपरिक टच देती है। इस तरह की साड़ी पर छोटे-छोटे बुटी या स्टोन जैसे डिटेल्स होते हैं। इनकी कीमत 2,000 से 5,000 रुपये के बीच हो सकती है।

ग्रीन मल्टीकलर प्रिंट साड़ी

ग्रीन बेस के साथ पीले और दूसरे शेड्स के प्रिंट में आप साड़ी ले सकती हैं। यह कॉन्ट्रास्ट एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर के साथ आती है। अगर आप हरियाली तीज पर सिर्फ सादा हरा नहीं पहनना चाहतीं, तो यह डिजाइन अच्छा विकल्प है। इसकी अनुमानित रेट 1,500 से 4,000 रुपये के बीच हो सकती है।

ग्रीन ओम्ब्रे साड़ी विद हैवी बॉर्डर

लाइट ग्रीन से डार्क ग्रीन की ओम्ब्रे शेडिंग और चौड़ा हैवी गोल्डन-एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर वाली साड़ी भी आप खरीद सकती हैं। यह सबसे ज्यादा फेस्टिव और ग्रैंड लुक देने वाला डिजाइन है। इसकी कीमत 3,000 से ₹8,000 या उससे अधिक हो सकती है।