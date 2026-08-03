Famous Shiva Temples in India: सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। इस दौरान देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। ज्योतिर्लिंगों के अलावा भारत में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जो साल भर भक्तों को आकर्षित करते हैं। अगर आप इस सावन भोलेनाथ का दर्शन करना चाहते हैं, तो कुछ प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जाने का प्लान कर सकते हैं। ये मंदिर अपने धार्मिक महत्व के साथ-साथ इतिहास, वास्तुकला और सुंदरता के लिए भी जाने जाते हैं। सावन के समय इन मंदिरों में विशेष पूजा होती है और पूरा माहौल भक्तिमय होता है।

काशी विश्वनाथ मंदिर

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिरों में शामिल है। यह गंगा किनारे स्थित बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, जहां सालभर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। सावन के समय हजारों भक्त यहां भगवान के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर के आसपास का वातावरण भी बहुत अद्भुत है, जहां की शांति और आध्यात्मिक माहौल मन को सुकून देता है।

सोमनाथ मंदिर

गुजरात के सोमनाथ मंदिर का इतिहास काफी दिलचस्प रहा है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन इसका हर बार पुनर्निर्माण किया गया। अरब सागर के किनारे स्थित यह मंदिर अपनी अद्भुत वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगती है।

महाकालेश्वर मंदिर

मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। यह मंदिर अपनी प्रसिद्ध भस्म आरती के लिए जाना जाता है। यहां देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से यहां पूजा करने से महाकाल की विशेष कृपा होती है। सावन के दौरान इस मंदिर का नजारा बहुत ही अद्भुत होता है।

ओंकारेश्वर मंदिर

नर्मदा नदी के बीच स्थित मंधाता द्वीप पर बना ओंकारेश्वर मंदिर अपनी धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि इस द्वीप ॐ के आकार का दिखता है, जिसकी वजह से इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। अगर आप सावन पर भोलेनाथ के दर्शन का प्लान कर रहे हैं, तो ओंकारेश्वर मंदिर जाने का प्लान कर सकते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत है।

भीमाशंकर मंदिर

महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित भगवान शिव का भीमाशंकर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। सावन के महीने में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर धार्मिक महत्व के साथ-साथ प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है।