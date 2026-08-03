12 Jyotirlinga name with state: सावन का महीना भगवान शिव की उपासना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है। इस दौरान देशभर के शिव मंदिरों में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना होती है। लेकिन जब शिव भक्ति की बात आती है, तो सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लिया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन स्थानों पर भगवान शिव स्वयं ज्योति (दिव्य प्रकाश) के रूप में प्रकट हुए थे।

इसलिए इन धामों के दर्शन को बेहद पुण्यदायी माना जाता है। अगर आप सावन में किसी शिव धाम की यात्रा का प्लान बना रहे हैं या भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां जानिए उनके नाम, स्थान, धार्मिक महत्व और वहां तक पहुंचने का आसान तरीका।

भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम और राज्य

ज्योतिर्लिंग राज्य

सोमनाथ- गुजरात

मल्लिकार्जुन- आंध्र प्रदेश

महाकालेश्वर- मध्य प्रदेश

ओंकारेश्वर- मध्य प्रदेश

केदारनाथ- उत्तराखंड

भीमाशंकर- महाराष्ट्र

काशी विश्वनाथ- उत्तर प्रदेश

त्र्यंबकेश्वर- महाराष्ट्र

वैद्यनाथ (बैद्यनाथ धाम)- झारखंड

नागेश्वर- गुजरात

रामेश्वरम- तमिलनाडु

घृष्णेश्वर- महाराष्ट्र

सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात

स्थान: गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन में अरब सागर के किनारे बना है।

धार्मिक महत्व: इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है। मान्यता है कि चंद्रदेव ने यहां भगवान शिव की आराधना कर श्राप से मुक्ति पाई थी।

कैसे पहुंचें: निकटतम रेलवे स्टेशन वेरावल (लगभग 7 किमी) और निकटतम एयरपोर्ट दीव व राजकोट हैं।

मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश

स्थान: श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के किनारे बना है।

धार्मिक महत्व: यहां भगवान शिव के साथ माता भ्रामराम्बा शक्ति पीठ भी बना है। इसलिए यह स्थान शिव और शक्ति दोनों की आराधना का प्रमुख केंद्र है।

कैसे पहुंचें: मार्कापुर रोड रेलवे स्टेशन सबसे नजदीक है। हैदराबाद से सड़क मार्ग द्वारा भी आसानी से पहुंचा जा सकता है।

महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश

स्थान: उज्जैन शहर में रुद्रसागर के पास स्थित है।

धार्मिक महत्व: यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहां होने वाली प्रसिद्ध भस्म आरती दुनियाभर में प्रसिद्ध है।

कैसे पहुंचें: उज्जैन जंक्शन मंदिर से करीब 2 किमी दूर है। इंदौर एयरपोर्ट सबसे निकट है।

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश

स्थान: खंडवा जिले में नर्मदा नदी के बीच मंधाता द्वीप पर बना है।

धार्मिक महत्व: मान्यता है कि यह द्वीप ऊपर से ‘ॐ’ के आकार जैसा दिखाई देता है। नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी यह विशेष तीर्थ है।

कैसे पहुंचें: ओंकारेश्वर रोड रेलवे स्टेशन और इंदौर एयरपोर्ट सबसे सुविधाजनक हैं।

केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड

स्थान: रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की ऊंची पहाड़ियों के बीच बना है।

धार्मिक महत्व: यह चारधाम यात्रा का प्रमुख पड़ाव है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, पांडवों ने यहीं भगवान शिव की आराधना की थी।

कैसे पहुंचें: गौरीकुंड तक सड़क मार्ग और वहां से लगभग 16 किमी की पैदल यात्रा करनी होती है। हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध रहती है।

भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र

स्थान: पुणे जिले की सह्याद्रि पर्वतमाला पर बना है।

धार्मिक महत्व: मान्यता है कि भगवान शिव ने यहां भीम नामक राक्षस का वध किया था। यह क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य के लिए भी प्रसिद्ध है।

कैसे पहुंचें: पुणे रेलवे स्टेशन और पुणे एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा पहुंचा जा सकता है।

काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश

स्थान: वाराणसी में गंगा नदी के तट पर बना है।

धार्मिक महत्व: काशी को भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहां दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

कैसे पहुंचें: वाराणसी जंक्शन और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट सबसे नजदीक हैं।

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र

स्थान: नासिक जिले के त्र्यंबक नगर में ब्रह्मगिरि पर्वत की तलहटी पर बना है।

धार्मिक महत्व: गोदावरी नदी का उद्गम यहीं माना जाता है। यह कुंभ मेले के प्रमुख स्थानों में भी शामिल है।

कैसे पहुंचें: नासिक रोड रेलवे स्टेशन से सड़क मार्ग द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है।

वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड

स्थान: देवघर में स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम।

धार्मिक महत्व: सावन में यहां लगने वाला श्रावणी मेला देश के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में गिना जाता है। लाखों कांवड़िए यहां जलाभिषेक करने पहुंचते हैं।

कैसे पहुंचें: जसीडीह जंक्शन और देवघर एयरपोर्ट सबसे निकट हैं।

नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात

स्थान: द्वारका और ओखा के बीच देवभूमि द्वारका जिले में बना है।

धार्मिक महत्व: यहां भगवान शिव को नागों के स्वामी ‘नागेश्वर’ के रूप में पूजा जाता है। मंदिर परिसर में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है।

कैसे पहुंचें: द्वारका रेलवे स्टेशन से लगभग 17-18 किमी दूर बना है।

रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु

स्थान: पंबन द्वीप पर स्थित रामनाथस्वामी मंदिर।

धार्मिक महत्व: मान्यता है कि भगवान श्रीराम ने लंका जाने से पहले यहां शिवलिंग की स्थापना कर पूजा की थी। यह चारधाम यात्रा का भी हिस्सा है।

कैसे पहुंचें: रामेश्वरम रेलवे स्टेशन मंदिर से करीब 2 किमी दूर है। मदुरै निकटतम एयरपोर्ट है।

घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र

स्थान: छत्रपति संभाजीनगर (पूर्व में औरंगाबाद) जिले के वेरुल (एलोरा) गुफाओं के पास बना है।

धार्मिक महत्व: यह 12वां और अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। एलोरा गुफाओं के पास होने के कारण यहां धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन दोनों का आनंद लिया जा सकता है।

कैसे पहुंचें: छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा मंदिर पहुंचा जा सकता है।

ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यताओं और स्थानों (विशेष रूप से वैद्यनाथ धाम) को लेकर अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में मतभेद मिलते हैं। ऊपर दी गई जानकारी सामान्य रूप से प्रचलित है।