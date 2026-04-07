Sattu-lassi-recipe-for-summer: गर्मियों में सत्तू का सेवन करना सेहत के लिए फायदेमंद बताया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है, यह प्राकृतिक शीतलक (Natural Coolant) की तरह काम करता है। शरीर के तापमान के नियंत्रित रखने और गर्मी से राहत दिलाने में मदद करता है। इतना ही नहीं यह शरीर को एनर्जी देता है। इसे डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है। गर्मियों में ठंडी-ठंडी लस्सी पीना तो बहुत सारे लोगों को पसंद होता है, लेकिन क्या आपको पता है आप सत्तू के साथ ही लस्सी बना सकते हैं। यह रिफ्रेशिंग रेसिपी आपको एक बार जरूर ट्राई करनी। शेफ कुनाल ने इसकी रेसिपी अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर की है।

सत्तू लस्सी बनाने की विधि

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

दही- 1 कप

सत्तू- 2 बड़ा चम्मच

पीनट बटर-1 1/2 बड़ा चम्मच (ऑप्शनल)

गुड़ कद्दूकस किया- 2 बड़ा चम्मच

इलायची पाउडर-1/2 छोटा चम्मच

ठंडा पानी-1 कप

सत्तू वाली लस्सी घर में कैसे बनाएं?

सत्तू की लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सी में दही डालें। फिर सत्तू डालें। इसके बाद कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें। स्वाद और खुशबू के लिए इलायची पाउडर मिलाएं। साथ ही पीनट बटर और ठंडा पानी मिक्स करें। सभी चीजों को मिक्सी ग्राइंडर से अच्छी तरह मिक्स कर लें।

याद रखें कि इसे आपको दो से तीन बार चलाना होगा ताकि यह सारी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर गिलास में चम्मच या चाकू की मदद से पीनट बटर चारों तरफ थोड़ा सा लगा दें। ऐसा करने से यह देखने में काफी अच्छा लगेगा। इसके बाद सत्तू और दही से तैयार लस्सी को भी इसमें डाल दें। फिर गार्निश करने के लिए ऊपर से अपनी पसंद का ड्राई फ्रूट्स भी एड कर दें। आपकी सत्तू लस्सी तैयार हो जाएगी।