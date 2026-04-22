Sattu Halwa Recipe: चने के सत्तू की लिट्टी से लेकर पराठे तो आपने कई बार खाए होंगे और शरबत का स्वाद भी चखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सत्तू का हलवा बनाया है। गर्मी में कुछ मीठा खाने अगर कर रहा है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। यह स्वाद में लाजवाब होता है साथ ही इसे बनाना भी बेहद आसान होता है। सत्तू की तासीर ठंडी होती है। यह फारबर से भरा होता है। मांसपेशियों की मजबूती के लिए बेहतरीन शाकाहारी प्रोटीन स्रोत है। आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे आवश्यक खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। इसे खाना फायदेमंद (Makka ka sattu khane ke fayde) बताया जाता है। चने को भूनकर बारीक पीसकर सत्तू बनाया जाता है, जो एक शाकाहारी और ग्लूटेन-मुक्त ‘सुपरफूड’ है।

सत्तू से क्या-क्या बना सकते हैं, जानें

सत्तू लड्डू

सत्तू स्मूदी

सत्तू पराठा

सत्तू चीला

सत्तू सूप

सत्तू का हलवा बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

चना सत्तू-1 कप

घी (स्पष्ट मक्खन) – 1 कप

दूध-2 कप

चीनी-आधा कप

इलायची पाउडर – एक चुटकी

कुछ कटे हुए सूखे मेवे

नोट करें रेसिपी

सत्तू का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को गरम करें। इसके बाद उसमें पर्याप्त मात्रा में घी डालें। फिर चने से बना सत्तू डालें। धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भूनें। ऐसा करने से सत्तू का स्वाद और सुगंध बढ़ जाती है। जब आपका सत्तू अच्छी तरह से भुन जाए तो धीरे-धीरे इसमें गर्म दूध डालें। फिर भुने हुए सत्तू के साथ मिलाकर एक चिकना मिश्रण बना लें। अब चीनी डालें। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। चीनी घुलने और मिश्रण गाढ़ा होने तक लगातार चलाते रहें। सुंगध के लिए इलायची पाउडर डालें। हलवे को परोसने वाले कटोरे या प्लेट में निकाल लें। स्वाद और बनावट को बढ़ाने के लिए आप चाहें तो ऊपर से कटे हुए मेवे डालकर सजा सकते हैं।