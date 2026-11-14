सर्दियों में भारतीय किचन में तरह-तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। सरसों के साग से लेकर बाजरे की रोटी और तिल के लड्डू तक, थाली में इन चीजों को शामिल करना फायदेमंद माने जाते हैं। मौसमी होने के साथ-साथ ये पारंपरिक चीजें पोषक तत्व का बेहतरीन सोर्स हैं। सर्दियों में मिलने वाली ये पारंपरिक चीजें डाइट में शामिल की जा सकती हैं।

स्वस्थ शरीर और स्वादिष्ट डाइट के लिए आप यहां दी गई चीजों को थाली में शामिल कर सकते हैं। सरसों का साग हो या गाजर का हलवा, इन्हें हेल्दी बनाने के लिए नीचे बताए गए तरीके अपनाए जा सकते हैं। जिससे स्वाद और सेहत दोनों का ख्याल रखा जा सके।

सरसों का साग, बथुआ और मेथी

सर्दियों के समय सरसों का साग, बथुआ और मेथी मंडी में खूब बिकते हैं। इनमें विटामिन के, विटामिन सी और बीटा कैरोटीन पाया जाता है। इन सब्जियों को आप सर्दियों में थाली में शामिल कर सकती हैं। स्वाद के साथ-साथ ये सेहत के लिए भी फायदेमंद मानी जाती है। सरसों का साग, बथुए का रायता और मेथी की सब्जी के अलावा आप इन्हें कई तरीकों से बना सकती हैं।

बाजरा

बाजरा सर्दियों का पारंपरिक अनाज है, जिसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और मैग्नीशियम होता है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन को धीमा करता है, जिसकी वजह से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है। गेहूं की जगह आप बाजरे के आटे की रोटी को थाली में शामिल कर सकती हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और अन्य पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं।

तिल

तिल में मुख्य रूप से अनसैचुरेटेड फैट भरपूर मात्रा में होता है। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकती हैं। तिल के लड्डू, गजक, सलाद या रोटी में डाल सकते हैं। हालांकि तिल को सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। इसे सलाद के ऊपर छिड़कर खा सकते हैं। सर्दियों में तिल गुड़ के लड्डू भी काफी पसंद किए जाते हैं।

आंवला

आंवला विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स माना जाता है। सर्दियों के समय इसे थाली में शामिल किया जा सकता है। इसे कच्चा भी खाया जा सकता है या फिर चटनी में भी डाल सकते हैं। सब्जियों के जूस में भी आंवला डालकर सेवन किया जा सकता है। सर्दियों के समय आंवले का मुरब्बा भी कई लोग खाना पसंद करते हैं। हालांकि इसे सीमित मात्रा में ही खाएं।

गाजर

सर्दियों की सब्जी में गाजर भी शामिल है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। यह आंखों, त्वचा और इम्यून सिस्टम के लिए फायदेमंद मानी जाती है। इसे सब्जी, सूप या सलाद के तौर पर खाने में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दियों में गाजर का हलवा भी काफी पसंद किया जाता है। हालांकि इसमें इस्तेमाल होने वाली चीनी की मात्रा, घी और खोया के अनुसार हलवे को सीमित मात्रा में खाएं।

बिना ज्यादा कैलोरी के सर्दियों के खाने का लुत्फ कैसे लें?

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान सर्टिफाइड डायबिटिज एजुकेटर और कंसल्टेंट डाइटिशियन कनिका मल्होत्रा ने बैलेंस्ड डाइट को लेकर सलाह दी। उनके अनुसार प्लेट में आधी जगह सब्जियों और हरी पत्ते दार सब्जी, एक चौथाई हिस्सा प्रोटीन से भरपूर चीजें और एक चौथाई हिस्सा अनाज का होना चाहिए। दाल, पनीर, अंडे और दही प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं, वहीं बाजरा और मक्के की रोटी में कार्बोहाइड्रेट होता है।

सरसों के साग का स्वाद बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें एक छोटा चम्मच घी डाल सकते हैं। इससे साग में फ्लेवर आता है और सब्जी ज्यादा भारी भी नहीं लगती है। गाजर का हलवा और तिल के लड्डू को सीमित मात्रा में खाएं। कम मीठी चीजों को डाइट में शामिल करें। मुरब्बे की जगह आंवला या चटनी का सेवन कर सकते हैं। मांसपेशियों को स्वस्थ रखने और शरीर को एक्टिव रखने के लिए प्रोटीन इनटेक का ध्यान रखें।