Hartalika Teej 2026: तीज-त्योहार के मौके पर महिलाएं ट्रेडिशनल आउटफिट पहनना पसंद करती हैं। जिसकी तैयारियां कई दिनों पहले से शुरू हो जाती हैं। साड़ी, गहने और जरूरी सामान पहले से ही खरीद लिया जाता है। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि पूरी तैयारी करने के बाद भी कंफ्यूजन हो जाती है। साड़ी के साथ किस तरह की ज्वेलरी पेयर करें, यह सवाल सबसे पहले मन में आता है। ऐसे में आप साड़ी के साथ नीचे दिए गए ज्वेलरी कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकती हैं। जिससे हरतालिका तीज के लुक को स्पेशल बनाया जा सकता है।

इस साल हरतालिका तीज 14 सितंबर 2026 को मनाई जा रही है। यह दिन सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होता है। अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए महिलाएं भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करती हैं। इसके अलावा सोलह श्रृंगार पर भी खास ध्यान दिया जाता है। इस दिन अगर आप साड़ी लुक अपना रही हैं, तो साथ में सही ज्वेलरी कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकती हैं। इससे लुक और बेहतर लग सकता है।

सिल्क साड़ी

हरतालिका तीज पर सिल्क साड़ी कैरी कर रही हैं, तो इसके साथ गोल्ड ज्वेलरी को पेयर कर सकती हैं। गोल्ड ज्वेलरी सिल्क साड़ी लुक को और बेहतर बनाने में मदद कर सकती हैं। इसके लिए नेकलेस और लटकन वाले ईयररिंग्स पहनें। साथ में कॉन्ट्रास्ट चूड़ियों के साथ लुक को कंप्लीट करें। तीज पर इस तरह के लुक काफी सुंदर लग सकते हैं।

पेस्टल साड़ी

पेस्टल साड़ी के साथ पर्ल ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। यह सॉफ्ट और ग्लैम लुक के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है, तो पेस्टल कलर की साड़ी के साथ लाइटवेट पर्ल ज्वेलरी को स्टाइल किया जा सकता है। ज्वेलरी को हाइलाइट करने के लिए बन हेयर स्टाइल बना सकती हैं, जिससे लुक और एलिगेंट और रॉयल लग सकता है।

सिंपल साड़ी

अगर आपको ज्यादा हैवी लुक नहीं रखना है, तो सिंपल साड़ी भी हरतालिका तीज पर पहनी जा सकती है। इसके साथ सिर्फ झुमके स्टाइल करें और बन हेयर स्टाइल और मिनिमल मेकअप के साथ लुक को पूरा करें। इस तरह का लुक भी काफी एलिगेंट और खूबसूरत लगता है। गर्मी और उमस भरे मौसम में इस तरह का लुक त्योहारों पर काफी अच्छा लगता है और कंफर्टेबल भी रहता है।

ट्रेडिशनल साड़ी

ट्रेडिशनल साड़ी जैसे बनारसी, कांचीवरम या हैवी वर्क साड़ियों के साथ लुक को अट्रैक्टिव और स्टाइलिश बनाने के लिए टेंपल डिजाइन ज्वेलरी को पेयर कर सकती हैं। इस तरह का लुक बहुत ही शानदार लगता है। ज्यादातर महिलाएं तीज पर इस तरह का लुक रखना पसंद करती हैं।

रेडी टू वियर साड़ी

अगर आपको साड़ी पहननी नहीं आती है, तो रेडी टू वियर साड़ी तीज पर ट्राई कर सकती हैं। इसके साथ मिनिमल ज्वेलरी को पेयर किया जा सकता है। स्टाइलिश और एलिगेंट लुक के लिए स्टेटमेंट ईयररिंग्स या लाइटवेट नेकलेस के साथ स्टडेड ईयररिंग्स को पेयर किया जा सकता है। लुक को पूरा करने के लिए मिनिमल मेकअप और बालों को हल्का कर्ल करें।