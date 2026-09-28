साड़ी कितनी भी खूबसूरत हो, गलत तरीके से प्रेस करने पर उसका लुक बिगड़ सकता है। कहीं कपड़े पर चमक आ जाती है, कहीं गर्म प्रेस से साड़ी के जलने का डर रहता है। वहीं जरी और कढ़ाई वाले हिस्से को नुकसान पहुंच सकता है। खास बात यह है कि हर साड़ी को एक ही तापमान और एक ही तरीके से प्रेस करना सही नहीं होता। अगर आप घर पर खुद साड़ी प्रेस करती हैं तो इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

हर साड़ी पर एक जैसा तापमान न रखें

कॉटन, सिल्क, सिंथेटिक और दूसरे फैब्रिक गर्मी को अलग-अलग तरह से सहन करते हैं। इसलिए प्रेस को हमेशा सबसे ज्यादा तापमान पर रखना सही नहीं है। साड़ी के साथ लगा केयर लेबल हो तो पहले उसे जरूर देखें। उसमें दिए गए प्रेसिंग निर्देश के हिसाब से तापमान चुनें। लेबल न हो और फैब्रिक को लेकर शंका हो तो पहले कम तापमान से शुरुआत करना बेहतर है।

नाजुक साड़ी पर सीधे गर्म प्रेस न लगाएं

सिल्क, सिंथेटिक या दूसरे नाजुक कपड़ों पर सीधे गर्म प्रेस लगाने से बचना चाहिए। ऐसे कपड़ों के ऊपर एक साफ, पतला कॉटन का कपड़ा रखकर प्रेस करना ज्यादा सुरक्षित तरीका हो सकता है। इससे प्रेस और साड़ी के बीच एक सुरक्षा परत बन जाती है और सीधे गर्म सतह के संपर्क का खतरा कम होता है।

जरी और कढ़ाई वाले हिस्से पर ज्यादा गर्मी न दें

जरी, सिक्विन या भारी कढ़ाई वाले हिस्से पर सीधे गर्म प्रेस करने से उनका लुक खराब हो सकता है। ऐसे हिस्सों को उल्टी तरफ से या ऊपर से प्रेसिंग क्लॉथ रखकर सावधानी से प्रेस करें। भारी सजावट वाले हिस्से पर प्रेस को देर तक एक जगह रोककर रखना भी ठीक नहीं है।

गंदी प्रेस से साड़ी न प्रेस करें

अगर प्रेस की नीचे वाली प्लेट पर जला हुआ कपड़ा, गोंद या कोई दूसरी गंदगी चिपकी है तो वह साड़ी पर निशान छोड़ सकती है। खासकर हल्के रंग के कपड़े पर यह समस्या ज्यादा नजर आ सकती है। इसलिए साड़ी प्रेस करने से पहले प्रेस की प्लेट को देखकर जरूर जांच लें कि वह साफ है।

प्रेस को एक जगह ज्यादा देर तक न रोकें

प्रेस को कपड़े पर रखकर लंबे समय तक एक ही जगह छोड़ना सही नहीं है। इससे उस हिस्से पर जरूरत से ज्यादा गर्मी पहुंच सकती है। प्रेस को लगातार हल्के हाथ से चलाते रहें और फैब्रिक के हिसाब से सही तापमान रखें।

साड़ी को उल्टी तरफ से प्रेस करना ॉ

ये तरीका खासकर प्रिंट, जरी, कढ़ाई या चमकदार फिनिश वाली साड़ी में कपड़े की दूसरी तरफ से प्रेस करना यूजफुल हो सकता है। इससे सजावटी हिस्से पर सीधे गर्म प्रेस लगने से बचाया जा सकता है। हालांकि अंतिम फैसला हमेशा साड़ी के फैब्रिक और उसके केयर लेबल के निर्देश के आधार पर करें।

बहुत ज्यादा गीली साड़ी पर प्रेस न करें

कपड़े को थोड़ा नम करने और पूरी तरह गीला होने में फर्क है। बहुत ज्यादा गीले कपड़े पर प्रेस करने से अनावश्यक भाप और नमी बन सकती है। इसलिए अगर साड़ी को हल्का नम किया गया है तो भी जरूरत से ज्यादा पानी न लगाएं।

साड़ी प्रेस करने का आसान तरीका

सबसे पहले साड़ी का फैब्रिक और केयर लेबल देखें। फिर प्रेस का तापमान उसी के अनुसार सेट करें। साड़ी को साफ और समतल जगह पर फैलाएं। जरूरत हो तो ऊपर एक साफ पतला कॉटन कपड़ा रखें। अब प्रेस को लगातार चलाते हुए धीरे-धीरे साड़ी प्रेस करें। महंगी, नाजुक या बहुत भारी जरी-कढ़ाई वाली साड़ी को लेकर अगर फैब्रिक की देखभाल के बारे में शंका हो तो घर पर प्रयोग करने के बजाय प्रोफेशनल प्रेसिंग/ड्राई-क्लीनिंग की सलाह लेना बेहतर हो सकता है।