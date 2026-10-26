तीज-त्योहार पर होने वाली पूजा-पाठ में अक्सर महिलाएं साड़ी पहनती हैं। ऐसे में पूजा के समय सिर पर पल्लू रखा जाता है। कई बार साड़ी का पल्लू इतना भारी होता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप साड़ी के साथ दुपट्टा कैरी कर सकती हैं। इससे न केवल आपका लुक बाकी लोगों से बिल्कुल अलग लगेगा बल्कि सर ढकने की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी।

सही रंग और बॉर्डर वाला दुपट्टा साड़ी की सुंदरता बढ़ाने के साथ सिर ढकने में भी काम आ सकता है। आप अपनी पसंद और सुविधा के हिसाब से इसे अलग-अलग तरीकों से ड्रेप कर सकती हैं। इन दिनों बारीक कढ़ाई से लेकर जरी बॉर्डर वाला हेवी सिल्क दुपट्टा, बांधनी या बंधेज प्रिंट वाला दुपट्टा खूब ट्रेंड में हैं।

आप करवाचौथ के लिए मंत्र या श्लोक लिखे बॉर्डर वाला लाल नेट दुपट्टा भी खरीद सकती हैं। इसके अलावा दीवाली की पूजा के लिए कटवर्क, टिश्यू दुपट्टा और स्टोन या फिर जरदोजी वर्क वाला दुपट्टा ले सकती हैं। इन दुपट्टों को आप अपनी पसंद के अनुसार अलग-अलग तरीकों से ड्रेप कर सकती हैं। आइए जानें साड़ी के साथ दुपट्टे की ड्रेपिंग के तरीके।

एक कंधे पर ओढ़ें दुपट्टा

अगर आप बिना ज्यादा झंझट के अपना काम खत्म करना चाहती हैं तो दुपट्टा ओढ़ने का यह तरीका आसान है। जरी, गोटा-पट्टी या बारीक कढ़ाई वाले दुपट्टे इस स्टाइल के लिए अच्छे रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले दुपट्टे को लंबाई में अच्छी तरह फैलाएं और जरूरत हो तो उसकी हल्की-सी प्लेट्स बना लें। फिर इसे एक कंधे पर इस तरह रखें कि दुपट्टे का एक सिरा आगे और दूसरा पीछे की तरफ लटके। दुपट्टे को कंधे पर सेफ्टी पिन से अटैच कर लें। ऐसा करने से इसे बार-बार नहीं संभालना पड़ेगा। आप चाहें तो साड़ी से मेल खाता या कंट्रास्ट रंग का दुपट्टा भी ले सकती हैं।

सिर पर चुनरी की तरह ओढ़ें दुपट्टा

पूजा-पाठ, हवन या किसी मांगलिक अवसर पर सिर ढकना चाहती हैं, तो दुपट्टे को चुनरी की तरह ओढ़ सकती हैं। लाल, पीले या सुनहरे बॉर्डर वाले हल्के दुपट्टे इस स्टाइल में अच्छे लगते हैं। दुपट्टे के बीच वाले हिस्से को सिर पर रखें और आगे की तरफ थोड़ा-सा हिस्सा माथे पर आने दें। दोनों सिरों को कंधों के ऊपर से आगे की तरफ लाएं। दुपट्टे के किनारों को बालों के पास हेयरपिन से सुरक्षित कर लें। दोनों सिरों को सामने खुला छोड़ सकती हैं या एक तरफ कंधे पर सलीके से पिन से सेट कर सकती हैं।

गुजराती स्टाइल में आगे की तरफ फैलाएं दुपट्टा

पूजा-पाठ के लिए हमेशा बांधनी, बंधेज या लहरिया प्रिंट वाले दुपट्टे पसंद किए जाते हैं। इन्हें आप साड़ी के साथ गुजराती स्टाइल में ड्रेप कर सकती हैं। इस तरीके में दुपट्टे का प्रिंट और बॉर्डर सामने की तरफ खूबसूरती से दिखाई देता है। दुपट्टे के एक सिरे को पीछे कमर के पास साड़ी में टक कर दें। दुपट्टे को पीछे से घुमाकर दूसरे कंधे की तरफ आगे लाएं। इसे सीने के सामने फैलाकर कंधे पर पिन लगा दें। ध्यान रखें कि दुपट्टे का बॉर्डर सामने की तरफ साफ दिखाई दे।

कमरबंद के साथ ड्रेप करें दुपट्टा

अगर आप चाहती हैं कि दुपट्टा अपनी जगह पर टिका रहे और पूजा के दौरान बार-बार खिसके नहीं, तो कमरबंद के साथ इसे स्टाइल कर सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले दुपट्टे को एक कंधे पर रखें या दोनों कंधों के ऊपर से आगे की तरफ लाएं। फिर इसके सिरों को अपनी पसंद के अनुसार सामने या एक तरफ सेट करें। अब साड़ी के ऊपर कमर पर कमरबंद लगाएं, ताकि दुपट्टे का निचला हिस्सा अपनी जगह पर टिका रहे।