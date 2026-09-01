जरूरी नहीं है कि बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थ पूरी तरह शुद्ध हों। कई बार इसमें मिलावट की भी शिकायत आ चुकी है। महाराष्ट्र में तो इस समय खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ इस समय IAS अधिकारी तुकाराम मुंढे (कमिश्नर, महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन- FDA) के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा और सख्त अभियान चला जा रहा है। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हल्दी से लेकर टोमैटो कैचप और कई अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट की खबरें सामने आ चुकी हैं। ऐसे में नमकीन हरी मटर को लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या इसमें भी कोई मिलावट की जाती है। नमकीन हरी मटर अपने कुरकुरेपन और स्वाद के कारण लोगों को खूब पसंद आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इसमें मिलावट हो सकती है या नहीं और इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है।

इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने ‘द डाइट एक्सपर्ट्स की सीईओ और हेड डाइटीशियन सिमरत कथूरिया’ से इस बारे में बातचीत की, उन्होंने बताया कि “नमकीन हरी मटर को ज्यादा हरा और आकर्षक दिखाने के लिए बाजार में बिकने वाली कुछ नमकीन मटर में कृत्रिम रंग मिलाया जा सकता है।” खाद्य पदार्थों में इस्तेमाल किए जाने वाले कृत्रिम रंग अक्सर सिंथेटिक केमिकल से बनाए जाते हैं और इनसे सेहत को कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। “इनसे बच्चों में हाइपरएक्टिविटी, एलर्जी और लंबे समय में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा हो सकता है। कृत्रिम रंग वाली मटर का बहुत चमकीला हरा रंग देखकर अक्सर लोग समझते हैं कि मटर ज्यादा ताजी और सेहतमंद है, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है।”

क्लिनिकल डाइटीशियन गरिमा गोयल भी इस बात से सहमत हैं। उनका कहना है कि बाजार में तैयार की जाने वाली नमकीन मटर सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है, खासकर अगर इसमें कृत्रिम रंग और ज्यादा मात्रा में नमक मिला हो। उनके अनुसार आमतौर पर पैकेज्ड और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों में “टार्ट्राजिन (Yellow 5), रेड 40 और ब्रिलिएंट ब्लू FCF जैसे कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। ये रंग प्रोडक्ट को ज्यादा आकर्षक दिखाते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल से सेहत को कुछ छिपे हुए नुकसान भी हो सकते हैं।”

कैसे पहुंचाते हैं सेहत को नुकसान

एलर्जी: कुछ लोगों को कृत्रिम फूड कलर से एलर्जी हो सकती है। इससे त्वचा पर लाल चकत्ते, सूजन या खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गोयल के मुताबिक, येलो 5 कुछ लोगों में एलर्जी की वजह बन सकता है।

ज्यादा नमक: नमकीन मटर समेत कई पैकेज्ड स्नैक्स में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। ज्यादा सोडियम का सेवन हाई ब्लड प्रेशर का जोखिम बढ़ा सकता है। गरिमा गोयल के अनुसार, ज्यादा नमक वाला आहार हृदय रोग, किडनी की समस्याओं और स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ा सकता है।

कितना खाना चाहिए नमक

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, एक दिन में लगभग 5 ग्राम से कम नमक (लगभग 1 चम्मच) का सेवन करना चाहिए। कई पैकेज्ड स्नैक्स की एक सर्विंग में ही इससे काफी ज्यादा सोडियम हो सकता है।

ध्यान और ऊर्जा पर असर: सिमरत कथूरिया के अनुसार, लंबे समय तक कृत्रिम रंग वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बच्चों के ध्यान और ऊर्जा के स्तर पर असर पड़ सकता है।

शरीर में केमिकल जमा होना: सिमरत कथूरिया यह भी बताती हैं कि लंबे समय तक कृत्रिम केमिकल का सेवन करने से ये शरीर में जमा हो सकते हैं। इससे किडनी और लिवर पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है।

मिलावट का कैसे करें पता

मिलावट की जांच करने के लिए एक गिलास में थोड़ी सी नमकीन मटर डालें। इसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिला दें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें। गरिमा गोयल बताती हैं कि, “अगर कुछ समय बाद पानी का रंग हरा हो जाता है, तो संभव है कि मटर में कृत्रिम रंग मिलाया गया हो।”

इससे कैसे बचें

घर पर बनाएं प्राकृतिक और हेल्दी स्नैक्स: आप घर पर ही प्राकृतिक तरीके से हेल्दी नमकीन मटर तैयार कर सकते हैं। घर पर बना नमकीन मटर बाजार के मुकाबले अधिक शुद्ध और फायदेमंद होता है। इसके लिए सूखी मटर को रातभर पानी में भिगो दें। इसके बाद इसमें हल्दी, जीरा, लाल मिर्च पाउडर या गरम मसाला डालकर हल्का भून लें। इस तरह आप घर पर आसानी से हेल्दी नमकीन मटर तैयार कर सकते हैं।

खरीदते समय किन बातों का रखें ध्यान

बाजार से पैकेज्ड नमकीन मटर खरीदते समय ऐसे ब्रांड चुनें जिनके पैकेट पर ‘नो आर्टिफिशियल कलर्स’ यानी कृत्रिम रंग नहीं होने या ‘नेचुरल सामग्री’ यानी प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल करने की जानकारी दी गई हो। आजकल कई ब्रांड रंग के लिए चुकंदर के रस या पालक के पाउडर जैसे प्राकृतिक विकल्पों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा, नमक की मात्रा कम रखने के लिए पैकेट पर ‘लो सोडियम’ या ‘रेड्यूस्ड सॉल्ट’ जैसे लेबल भी लगे होते हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आप मिलावटी मटर खरीदने से बच सकते हैं।

नमक का सेवन संतुलित रखें

अगर आप नमकीन स्नैक्स खाते हैं, तो दिनभर में कुल नमक और सोडियम की मात्रा का ध्यान रखें। गरिमा गोयल का कहना है कि, “प्रोसेस्ड मीट, डिब्बाबंद सूप और पैकेज्ड खाने जैसी ज्यादा सोडियम वाली चीजों से बचें। इसके बजाए ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ खाएं, जिनमें आमतौर पर नमक की मात्रा कम होती है।”

लेबल ध्यान से पढ़ें

गरिमा गोयल ने कहा कि, “पैकेज्ड फूड खरीदते समय हमेशा उसका लेबल पढ़ें, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या खा रहे हैं। ऐसे प्रोडक्ट चुनें जिनमें कृत्रिम एडिटिव्स न हों और उनमें सोडियम की मात्रा भी जरूर जांचें। कम प्रिजर्वेटिव और कम केमिकल वाले स्नैक्स चुनने से सेहत पर होने वाले नुकसान का खतरा कम किया जा सकता है।”

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और इंडियन एक्सप्रेस की टीम द्वारा बातचीत किए गए विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। किसी भी नई दिनचर्या या उपाय को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

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