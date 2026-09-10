अगर आपको भी क्राफ्ट बनाने का शौक है और घर में रखीं छोटी-छोटी चीजों से कुछ नया बनाना पसंद है? तो एक बार आपको सेफ्टी पिन और रंग-बिरंगे धागों के साथ सुंदर-सुंदर फूल जरूर बनाने का ट्राई करना चाहिए। खास बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा सामान जुटाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस धागे को सेफ्टी पिन के साथ एक खास तरीके से लपेटिए और तैयार कर लीजिए खूबसूरत फूल।

इन्हें आप सीधा कपड़े पर भी बना सकती हैं या फिर अलग से फ्लावर बनाकर उन्हें तरह-तरह की सजावट की चीजों में लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि लोग इन्हें देखकर यह जरूर पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया, आइए जानें इसके 2 तरीके।

कपड़े पर धागे और सेफ्टी पिन से फूल बनाएं

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

1 बड़ी सेफ्टी पिन

रंगीन धागा या ऊन

कपड़ा

सुई और धागा

अब स्टेप बाय स्टेप जानें बनाने का तरीका

स्टेप 1: सबसे पहले आपको करना यह है कि जहां कपड़े पर फूल बनाना हो वहां पहले हल्के हाथ से फूल के बीच का छोटा गोल घेरा बना लें।

स्टेप 2: फिर सेफ्टी पिन को कपड़े में फूल के बीच वाले हिस्से के पास इस तरह लगाएं कि उसका लंबा हिस्सा फूल की एक पंखुड़ी की दिशा में रहे।

स्टेप 3: इसके बाद अपनी पसंद के रंगीन धागे लें। इन्हें सेफ्टी पिन के लंबे हिस्से के चारों तरफ लपेटना शुरू करें। इस बात का ध्यान रखें कि धागे को एक ही दिशा में लपेटते हुए पंखुड़ी का आकार बनाना है।

स्टेप 4: जब एक पंखुड़ी पूरी हो जाए तो धागे को बीच के घेरे तक लाएं। फिर अगली दिशा में इसी तरह दूसरी पंखुड़ी बनाएं।

स्टेप 5: आपको इसी तरह 5-6 पंखुड़ियां तैयार करनी है। कोशिश करें सभी पंखुड़ियों का आकार लगभग एक जैसा रहे।

स्टेप 6: आखिर में बीच वाले हिस्से पर धागे को कुछ बार लपेटकर फूल का सेंटर तैयार करें। चाहें तो बीच में छोटा मोती या बटन भी लगा सकते हैं।

सेफ्टी पिन और धागे से अलग फ्लावर बनाएं

इसमें फूल कपड़े पर नहीं, बल्कि अलग से तैयार होगा, जिसे बाद में कपड़े, बैग या किसी भी चीज पर लगाया जा सकता है।

स्टेप 1: सबसे पहले एक बड़ी सेफ्टी पिन लें और उसे खोल लें। इसे फूल का बेस बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे।

स्टेप 2: अब आपको करना यह है कि रंगीन धागे को सेफ्टी पिन के एक सिरे पर अच्छी तरह बांध दें।

स्टेप 3: फिर अब धागे को सेफ्टी पिन के दोनों सिरों के बीच आगे-पीछे लपेटते जाएं। इस दौरान आपको धागे की कई परतें बनानी है। इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें बहुत कसकर न खींचें।

स्टेप 4: जब पर्याप्त धागा लपेट जाए तो इसे बीच से दबाकर दोनों तरफ फैला दें। इससे फूल की पंखुड़ियों जैसा आकार बनने लगेगा।

स्टेप 5: इसके बाद आपको करना यह है कि फूल के बीच वाले हिस्से को दूसरे धागे से कसकर बांध देना है। ताकि सारी पंखुड़ियां अपनी जगह पर बनी रहें।

स्टेप 6: सेफ्टी पिन को सावधानी से निकाल लें और धागे की दोनों तरफ की लूप्स को उंगलियों से फैलाकर पंखुड़ियों का आकार दें।

स्टेप 7: सजावट के लिए बीच में मोती, बटन या छोटा सजावटी स्टोन लगा सकती हैं। आपका धागे का फ्लावर तैयार है।