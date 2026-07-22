नई साड़ी खरीदते ही सबसे पहला काम उसमें फॉल लगवाना होता है। फॉल न सिर्फ साड़ी को अच्छा फिनिश देता है, बल्कि उसके किनारों को जल्दी घिसने से भी बचाता है। आजकल ज्यादातर महिलाएं जहां से साड़ी खरीदती हैं वहीं फॉल लगवाने के लिए छोड़ देती हैं या फिर घर के आसपास ट्रेलर को ये काम सौंप देती हैं। लेकिन अभी भी कई महिलाएं ऐसी हैं जो ये काम घर पर करना चाहती हैं लेकिन उन्हें यही शिकायत रहती है कि फॉल लगाने के बाद सफाई नहीं आती है बल्कि झोल नजर आने लगती है।

अगर फॉल सही तरीके से न लगाया जाए तो साड़ी में झोल (वेव्स), सिलवटें या खिंचाव आ सकता है। इससे पूरी साड़ी का लुक खराब हो जाता है। यही वजह है कि टेलर फॉल लगाते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखते हैं। अगर आप भी घर पर खुद साड़ी में फॉल लगाना चाहती हैं, तो यह स्टेप-बाय-स्टेप गाइड आपके बहुत काम आएगी।

सबसे पहले जानें साड़ी में फॉल लगाने का यह आसान तरीका

यह तरीका यूट्यूब चैनल Tailoring in Hindi पर बताया गया है। साड़ी में फॉल लगाने से पहले उसे सही तरीके से देखें। इस दौरान आपको एक बात का ध्यान रखना है। जैसे वीडियो में दिखाया गया है कि एक तरफ साड़ी का छोटा बॉर्डर है और दूसरी तरफ बड़ा बॉर्डर है। चौड़े बॉर्डर पर फॉल लगानी है। पल्लू को छोड़ दें।

फॉल लें और साड़ी की शुरुआत को नापेंगे एक बिलस्त (हाथ का फैला हुआ पंजा) जगह छोड़ दें। इसके बाद निशान लगाएं। सुई में धागे को डबल रखेंगे। नीचे की साइड दिखाई न दे इसके लिए नीचे बहुत कम धागा लेना है। आधा-आधा इंच की दूरी रखनी है सिलाई में। लास्ट में फॉल को आधा इंच दबाकर टांका लगा देंगे।

नीचे की साइड फॉल लगने के बाद आपको ऊपर की तरफ फॉल लगानी है। लोगों की शिकायत होती है कि वो फॉल तो लगा लेते हैं लेकिन साड़ी और फॉल के बीच में झोल आ जाती है। इससे बचने के लिए आपको एक ट्रिक अपनानी चाहिए। नीचे फॉल लगाने के बाद जब आपको ऊपर की तरफ फॉल लगानी हो तो साड़ी के नीचे डिब्बा रख लें। नीचे की साइड से थोड़ा सा कपड़ा लेकर ही सिलाई करेंगे ताकि धागा दिखाई न दे। हाथ से फॉल को सही करते रहें ताकि सिलाई के दौरान झोल न आए।

साड़ी में फॉल लगाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप जानें

स्टेप 1: साड़ी और फॉल दोनों को हल्का प्रेस कर लें। इससे दोनों कपड़े सीधे रहेंगे और सिलाई के दौरान झोल नहीं पड़ेगा।

स्टेप 2: फॉल को साड़ी के निचले किनारे पर रखें। अगर फॉल ज्यादा लंबा हो तो अतिरिक्त हिस्सा काट दें।

स्टेप 3: साड़ी की अंदर वाली साइड में नीचे के किनारे से लगभग 1–2 मिमी ऊपर रखें ताकि बाहर से फॉल दिखाई न दे।

स्टेप 4: पूरे फॉल को पहले पिन या फैब्रिक क्लिप से फिक्स करें। इससे सिलाई करते समय कपड़ा खिसकेगा नहीं।

स्टेप 5: अब सिलाई शुरू करें। कपड़े को खींचें नहीं। बीच-बीच में फॉल सीधा करते रहें।

स्टेप 6: पहले नीचे की सिलाई पूरी करें। फिर फॉल के ऊपर वाले किनारे की भी सिलाई करें ताकि वह पूरी तरह फिक्स हो जाए।

स्टेप 7: सिलाई पूरी होने के बाद हल्का प्रेस करें। इससे फॉल बिल्कुल फ्लैट बैठ जाएगा और प्रोफेशनल फिनिश मिलेगी।

अलग-अलग साड़ी में फॉल लगाते समय क्या सावधानी रखें?

कॉटन साड़ी

कॉटन की साड़ी मजबूत होती है, लेकिन सिलाई के दौरान सिकुड़ सकती है। फॉल लगाने से पहले फॉल और साड़ी को एक बार धो लें। इसके बाद प्रेस करके ही सिलाई करें।

सिल्क साड़ी

सिल्क की साड़ी सबसे ज्यादा सावधानी मांगती है। इसमें बहुत मोटा फॉल न लगाएं। बारीक सुई का इस्तेमाल करें। ज्यादा टाइट धागा न रखें।

नेट साड़ी

नेट का कपड़ा जल्दी खिंच सकता है। इसलिए हल्का वजन वाला फॉल चुनें। कपड़े को बिल्कुल भी न खींचें। पहले हाथ से हल्की टैकिंग (अस्थायी सिलाई) कर लें, फिर फॉल लगाएं।