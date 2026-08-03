ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु को दुनियाभर में लाखों लोग फॉलो करते हैं। लोग अक्सर उनकी दिनचर्या, खानपान और फिटनेस से जुड़े राज जानना चाहते हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में अपने नाश्ते के बारे में एक दिलचस्प जानकारी साझा की।

सद्गुरु ने बताया कि एक समय ऐसा था, जब वह सिर्फ रातभर भिगोई हुई एक मुट्ठी मूंगफली और एक केला खाकर पूरा दिन गुजार लेते थे। उनका कहना है कि यह साधारण-सा नाश्ता उन्हें दिनभर सक्रिय रखने के लिए काफी था। क्या यह डाइट हर किसी के लिए सही है? आइए जानते हैं इस बारे में न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की राय।

‘मैं पूरी तरह एक्टिव रहता हूं’

सद्गुरु के मुताबिक, यह साधारण-सा कॉम्बिनेशन शरीर को जरूरी ऊर्जा देने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि वह खुद को पूरी तरह सक्रिय महसूस करते हैं और उनका मानना है कि यह भोजन उन्हें दिनभर काम करने की कैपेसिटी देता है।

क्या कहती हैं डाइटिशियन?

इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने जब इस बारे में एस्टर व्हाइटफील्ड हॉस्पिटल की चीफ क्लीनिकल डाइटिशियन एवं विभागाध्यक्ष (क्लीनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स) वीना वी से बात की तो उन्होंने काफी अहम जानकारी साझा की। उनके अनुसार, केला और मूंगफली का यह कॉम्बिनेशन पोषण के लिहाज से अच्छा माना जा सकता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हेल्दी फैट और फाइबर जैसे कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं।

केले के फायदे

केला शरीर को जल्दी ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। इसमें पोटैशियम और विटामिन B6 पाया जाता है, जो मांसपेशियों के सामान्य कामकाज और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करने में मदद करते हैं।

मूंगफली के फायदे

मूंगफली में पौधों से मिलने वाला प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है। इसमें मौजूद अनसैचुरेटेड फैट हृदय स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। साथ ही यह विटामिन E, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट का भी अच्छा स्रोत है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखने और ऊर्जा बनाए रखने में मदद कर सकते हैं।

क्या सिर्फ यही नाश्ता पूरे दिन के लिए काफी है?

विशेषज्ञ का कहना है कि ज्यादातर लोगों के लिए केवल केला और मूंगफली का यह नाश्ता पूरे दिन की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। वीना वी बताती हैं कि हर व्यक्ति की ऊर्जा की आवश्यकता अलग होती है। यह उम्र, शरीर की बनावट, काम के प्रकार और शारीरिक गतिविधि पर निर्भर करती है। जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं या जिनकी जीवनशैली अलग है, उन्हें यह भोजन अगले मील तक संतुष्ट रख सकता है। लेकिन अधिकांश कामकाजी लोगों के लिए अधिक संतुलित और पौष्टिक नाश्ते की जरूरत होती है।

क्या मूंगफली भिगोकर खाने से बढ़ जाता है पोषण?

डाइटिशियन के मुताबिक, मूंगफली को भिगोने से वह कुछ लोगों के लिए नरम हो जाती है और पचाने में आसानी हो सकती है। हालांकि, अभी तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि भिगोने से उसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। मूंगफली अपने प्राकृतिक पोषक तत्वों—प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन E, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट—की वजह से ही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी मानी जाती है।

इस नाश्ते को और संतुलित कैसे बनाया जा सकता है?

विशेषज्ञ सलाह देती हैं कि यदि इस नाश्ते में प्रोटीन का एक अतिरिक्त स्रोत जोड़ दिया जाए, तो यह और अधिक संतुलित बन सकता है। इसके लिए दूध, दही, अंडा या अंकुरित अनाज शामिल किए जा सकते हैं। इससे लंबे समय तक पेट भरा रहने में भी मदद मिल सकती है।

साथ ही, मूंगफली कैलोरी से भरपूर होती है, इसलिए इसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है। खासकर डायबिटीज से पीड़ित लोगों को केला और मूंगफली दोनों की मात्रा अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार ही तय करनी चाहिए।

विशेषज्ञ का कहना है कि किसी एक व्यक्ति के लिए उपयुक्त डाइट हर किसी पर समान रूप से लागू नहीं होती। इसलिए अपनी उम्र, स्वास्थ्य और जीवनशैली के अनुसार ही भोजन का चुनाव करना बेहतर होता है। यहां देखें वीडियो: https://www.instagram.com/reels/DbH-vYtTBKu/

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दी गई जानकारी सद्गुरु द्वारा साझा किए गए अनुभव और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट की राय पर आधारित है। किसी भी डाइट या खानपान में बदलाव करने से पहले अपनी उम्र, स्वास्थ्य और चिकित्सीय स्थिति के अनुसार डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन से सलाह जरूर लें।