Sabudana chilla recipe: सुबह किसी को स्कूल निकलना होता है तो किसी को कॉलेज, कोई ऑफिस जाने की जल्दी में रहता है तो किसी को जरूरी काम से बाहर जाना होता है। ऐसे में सबसे ज्यादा स्पीड में काम करती हैं घर की महिलाएं। सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर के लिए लंच में पैक करने के लिए उन्हें रोजाना कुछ न कुछ पकाना होता है।

ऐसे में कई बार सुबह काफी समय तो इस जद्दोजहद में निकल जाता है कि आखिर नाश्ते में क्या बनाएं और बच्चों के लिए टिफिन में क्या पैक करें? ऐसे में आप साबूदाना में आलू डालकर स्वादिष्ट चीला बना सकते हैं। यह खाने में न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि ब्रेकफास्ट का हेल्दी ऑप्शन भी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इन्हें बच्चों के टिफिन में भी रख सकती हैं। आइए जानें इसकी रेसिपी।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

साबूदाना 1 कप (4-5 घंटे भीगे हुए)

उबला हुआ आलू 1

बारीक पीसी हुई मूंगफली 2 स्पून

बारीक कटी हुई हरी मिर्च

नींबू का रस 1 स्पून

बारीक कटी हुई धनिया

सेंधा नमक

जीरा 1 टीस्पून

घी

पानी

साबूदाना का चीला कैसे बनाएं?

अगर आपको सुबह नाश्ते में साबूदाना चीला बनाना है तो आप रात में ही इसे भीगा दें। आप चाहें तो इसमें डालने के लिए आलू भी रात में उबालकर फ्रिज में रख सकती हैं। ऐसा करने से सुबह आपका काफी समय बच जाएगा। सुबह साबूदाना लें उसे अच्छी तरह से मैश कर लें। उबला हुआ आलू डालकर उसमें जीरा, सेंधा नमक, मूंगफली, नींबू का रस, हरी मिर्च, धनिया डालें। इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब सावधानी अनुसार जरूरत के हिसाब से पानी डालें। चीला के लिए घोल तैयार कर लें। यह न तो ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और न ही ज्यादा पतला। फिर नॉनसटीक या कोई तवा गर्म करें। इसमें घी डालें। फिर घोल को डाल दें। चीला को दोनों तरफ से गोल्डन होने तक पकाएं।

साबूदाना चीला बनाते समय इन बातों का रखें ध्यान

साबूदाना चीला बनाने के लिए आपको साबूदाना धोकर कम से कम पानी में 3–4 घंटे (या दाने के आकार के अनुसार) भिगोना चाहिए। इसे पानी में डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि पानी उतना ही रखें कि बस दाने ढक जाएं। ज़्यादा पानी से चीला चिपचिपा हो सकता है। चैक करने के लिए दाने उंगलियों से दबाकर देखें। यह आसानी से दबें, लेकिन गले नहीं हों। साथ ही अतिरिक्त पानी पूरी तरह छान लें।