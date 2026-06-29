सब्जा या बेसिल सीड्स तुलसी के बीज होते हैं, ये दिखने में छोटे-काले होते हैं। इन्हें जैसे ही पानी में डाला जाता है यह फूलकर जैली जैसा बन जाते हैं। यह पाचन और मेटाबॉलिज्म के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर, ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं। AIIMS, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड से ट्रेनिंग ले चुके गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम पर सब्जा सीड्स खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताते हुए जानकारी दी।

उनके अनुसार यह ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इन्हें भिगोकर खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है और पेट से जुड़ी समस्याएं दूर रह सकती हैं। गर्मियों में लू, जलन और डिहाइड्रेशन से बचाव करने में मदद कर सकते हैं। इतने सारे फायदे तो आपने जान लिए। अब आपको बताते हैं कि इन्हें आप रोज सुबह नाश्ते में कैसे शामिल कर सकते हैं और साथ ही जानेंगे इसके सेवन से जुड़ी सावधानियां।

दही और फलों के साथ

सुबह नाश्ते में आप सब्जा सीड्स को दही और फलों के साथ मिलाकर खा सकते हैं। इसके लिए 1-2 चम्मच सब्जा सीड्स को 20-30 मिनट पानी में भिगो दें। इन्हें दही में मिलाकर ऊपर से सेब, केला, बेरी या अनार डालें। दही का प्रोटीन और सब्जा का फाइबर मिलकर पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मदद कर सकते हैं।

ओट्स या दलिया में मिलाएं

नाश्ते में अगर आप ओट्स या दलिया खाते हैं तो भी आप इनमें सब्जा सीड्स को मिलाकर खा सकते हैं। ओट्स या दलिया में भीगे हुए सब्जा सीड्स मिलाकर खाने से भोजन में फाइबर की मात्रा बढ़ जाती है।

स्मूदी में डालें

आपके पास अगर नाश्ता बनाने या करने के लिए ज्यादा समय नहीं है तो आप दूध या दही से बनी स्मूदी में भीगे हुए सब्जा सीड्स मिलाकर खा सकते हैं। इसमें आप केला, आम, स्ट्रॉबेरी या पालक भी शामिल कर सकते हैं।

नींबू पानी या नारियल पानी में

यह सुबह सब्जा सीड्स का सेवन करने का सबसे आसान तरीका है। भीगे हुए सब्जा सीड्स को नींबू पानी या नारियल पानी में मिलाकर नाश्ते के साथ ले सकते हैं।

चिया पुडिंग की तरह सब्जा बाउल

दूध या प्लांट-बेस्ड मिल्क में भीगे हुए सब्जा सीड्स मिलाकर रातभर फ्रिज में रखें। सुबह इसमें ड्राई फ्रूट्स और ताजे फल डालकर खाएं। यह हाई-फाइबर और पोषण से भरपूर नाश्ता बन सकता है।

सब्जा सीड्स खाते समय बरतें ये सावधानियां

सब्जा सीड्स को हमेशा 20-30 मिनट पानी में भिगोकर ही खाएं। शुरुआत में 1 चम्मच से शुरू करें। रोजाना 1-2 चम्मच प्रतिदिन पर्याप्त माने जाते हैं।

डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारी किसी चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको डायबिटीज, किडनी की बीमारी, पाचन संबंधी समस्या है या आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो सब्जा सीड्स को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से सलाह लें।