Lahsun Bharta Recipe: लहसुन की आपने चटनी खाई होगी। सब्जी या तड़के के लिए तो कई बार इसका इस्तेमाल किया होगा, लेकिन क्या कभी इसका भरता खाया है? बंगाली खाने में लहसुन से बनने वाली एक ऐसी ही खास डिश है रोसुनेर भोर्ता (Roshun bhorta) यानी लहसुन का भरता। इसका स्वाद तीखा, चटपटा और काफी अलग होता है। सर्दियों के मौसम में अगर कुछ नया और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं, तो इस बंगाली डिश को घर पर जरूर बनाकर देखें। आइए जानते हैं रोसुनेर भोर्ता बनाने की आसान रेसिपी।

सर्दियों में लहसुन खाने के संभावित फायदे

सर्दियों में डाइट में लहसुन शामिल करना सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें एलिसिन (Allicin) जैसे सल्फर यौगिक पाए जाते हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। संतुलित मात्रा में लहसुन खाने से इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के साथ-साथ दिल की सेहत और सामान्य ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद मिल सकती है।

रोसुनेर भोर्ता बनाने के लिए जरूरी चीजें

लहसुन की कलियां – 15-20

सूखी लाल मिर्च – 2-3

प्याज – 1 छोटा, बारीक कटा

हरी मिर्च – 1-2

सरसों का तेल – 1-2 चम्मच

नमक – स्वादानुसार

नींबू का रस – ½ चम्मच, चाहें तो

अब जानें झटपट इसकी रेसिपी

सबसे पहले लहसुन भूनें

लहसुन की कलियां छीलकर एक पैन में थोड़ा सरसों का तेल डालें। धीमी आंच पर लहसुन को हल्का सुनहरा और नरम होने तक भूनें। ध्यान रखें कि लहसुन जले नहीं।

फिर सूखी लाल मिर्च डालें

अब इसमें सूखी लाल मिर्च डालकर कुछ सेकंड भून लें। गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें।

इसके बाद लहसुन को मैश करें

भुने हुए लहसुन और लाल मिर्च को सिल-बट्टे या मिक्सिंग बाउल में लेकर मोटा-मोटा मैश कर लें। इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है।

फिर बाकी चीजें मिलाएं

अब इसमें बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च, नमक और 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह हाथ या चम्मच से मिलाकर मैश करें।

लीजिए तैयार है रोसुनेर भोर्ता

स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा नींबू का रस डाल सकती हैं। तैयार रोसुनेर भोर्ता को गरम चावल के साथ परोसें।

बंगाली भोर्ता में सरसों के तेल का स्वाद खास माना जाता है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा पकाने के बजाय आखिर में थोड़ा कच्चा सरसों का तेल मिलाने से स्वाद ज्यादा अच्छा आ सकता है।