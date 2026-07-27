आयुर्वेद में घी का बेहद ही खास महत्व है। घी का उपयोग कई रोगों के इलाज में भी किया जाता है। आयुर्वेद के अनुसार घी पाचन तंत्र को मजबूत करने में मदद करता है। यहां पर घी का जिक्र इसलिए हो रहा है, क्योंकि बॉलीवुड अभिनेता रोहित रॉय ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक रील साझा करते हुए बताया कि वह सुबह उठते ही 150 ml औषधीय घी (मेडिकेटेड) का सेवन करते हैं। यह कोई सोशल मीडिया चैलेंज नहीं था, बल्कि उनके पंचकर्म उपचार का एक हिस्सा था।

आगे बढ़ने से पहले बता दें कि पंचकर्म आयुर्वेद की एक विशेष शोधन (सफाई) चिकित्सा है, जिसमें मुख्य रूप से वमन, विरेचन और बस्ती जैसी पांच क्रियाएं शामिल हैं। यह शरीर से गहरे विषैले तत्वों को बाहर निकालकर वात, पित्त और कफ दोषों को संतुलित करती है।

रोहित रॉय ने जो वीडियो साझा किया है, उसमें वह कहते हैं कि कारे मुलशी (आयुर्वेद और योग रिट्रीट) में मेरा पांचवा दिन है। 30, 60 या 120 नहीं, बल्कि 150 ml औषधीय घी। लेकिन जावेद अख्तर साहब की बात याद आती है, ‘डर के आगे जीत है’। इसके बाद वह पूरे घी को एक ही बार में पी लेते हैं। जिस आयुर्वेदिक रिट्रीट में वह ठहरे हैं, उसने भी वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि, वापसी पर स्वागत है रोहित! आप तो बड़े आराम से घी पी जाते हैं। पंचकर्म के हर चरण को जिस तरह आप अपना रहे हैं, उसे देखकर खुशी होती है। वहीं, रोहित के बड़े भाई और अभिनेता रोनित बोस रॉय ने भी उनका हैसला बढ़ाते हुए कमेंट किया कि, “शाबाश! ऐसे ही आगे बढ़ो”। इस वक्त उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि क्या इतनी अधिक मात्रा में घी पीना वास्तव में सेहत के लिए ठीक है।

पंचकर्म में औषधीय घी क्यों पिलाते हैं

इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान आयुर्वेदम हॉस्पिटल, फरीदाबाद के वरिष्ठ आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. चेतन शर्मा बताते हैं कि, पंचकर्म से पहले औषधीय (मेडिकेटेड) घी पीने की प्रक्रिया को स्नेहपान या आंतरिक स्नेहन कहा जाता है। यह पंचकर्म की एक महत्वपूर्ण तैयारी होती है, जो वमन (उल्टी के जरिए शुद्धिकरण) और विरेचन (दवाओं के जरिए शुद्धिकरण) जैसी प्रक्रियाओं से पहले कराई जाती है। उनके मुताबिक, इसका उद्देश्य शरीर में जमा दोषों और आम (शरीर में जमा अपशिष्ट या विषैले तत्व) को शरीर के गहरे हिस्सों से पाचन तंत्र तक लाना होता है, ताकि पंचकर्म के दौरान उन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सके।

पंचकर्म में औषधीय घी क्यों पिलाया जाता है (Photo Source: Still Form Video and Edited by ChatGPT)

कैलाश हेल्थ विलेज के आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. गगन तिवारी बताते हैं कि आयुर्वेद में औषधीय घी को योगवाही माना जाता है। इसका मतलब यह है कि जड़ी-बूटियों के गुणों को शरीर के अंदर गहराई तक पहुंचाने में मदद करता है। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार, घी वसा (फैट) से भरपूर होता है, जो पित्त के स्राव और शरीर में फैट के पाचन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, वह यह भी स्पष्ट करते हैं कि पंचकर्म सिर्फ अधिक मात्रा में घी पीने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पूरी चिकित्सीय प्रक्रिया है, जिसे विशेषज्ञों की निगरानी में किया जाता है।

घी खाली पेट क्यों पीते हैं

विशेषज्ञों के अनुसार, स्नेहपान शुरू करने से पहले आयुर्वेदिक डॉक्टर व्यक्ति की पूरी जांच करते हैं। इसमें उनकी पाचन शक्ति (अग्नि), शारीरिक प्रकृति (प्रकृति), बीमारी, उम्र और संपूर्ण स्वास्थ्य का आकलन किया जाता है। इसके अलावा, उपचार शुरू होने से पहले मरीज को हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाने, तली-भुनी और प्रोसेस्ड चीजों से दूर रहने, शराब न पीने और नियमित दिनचर्या को अपनाने की सलाह दी जाती है। औषधीय घी आमतौर पर सुबह खाली पेट दिया जाता है। इसके बाद डॉक्टर यह देखते हैं कि व्यक्ति इसे कितनी अच्छी तरह पचा पा रहा है और शरीर की प्रतिक्रिया कैसी है। यही वजह है कि रोहित रॉय अपने इलाज के पांचवें दिन 150 ml घी पी रहे थे। विशेषज्ञ बताते हैं कि घी की मात्रा एकदम नहीं बढ़ाई जाती, बल्कि हर दिन शरीर की क्षमता के अनुसार धीरे-धीरे बढ़ाई जाती है।

इतनी ज्यादा मात्रा में घी पीने से पेट पर असर

ग्लेनईगल्स हॉस्पिटल, मुंबई के वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. शंकर जनवर के अनुसार, यदि स्नेहपान सही तरीके और विशेषज्ञ की देखरेख में किया जाए, तो यह पाचन तंत्र को आगे होने वाली पंचकर्म प्रक्रियाओं के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर शरीर इसे सहन न कर पाए, तो मतली, पेट फूलना, अपच, दस्त और पेट दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वहीं, डॉक्टर चेतन शर्मा बताते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ ज्यादा फैट खाना नहीं है, बल्कि शरीर के अंदर उचित स्नेहन करना, पाचन तंत्र को चिकनाई देना और पंचकर्म के लिए शरीर को तैयार करना होता है। आयुर्वेद के अनुसार औषधीय घी शरीर की आंतरिक नलिकाओं (चैनलों) को चिकनाई देता है और जमा हुए दोषों को आंतों की ओर लाने में मदद करता है, ताकि बाद में उन्हें बाहर निकाला जा सके।

अगर सीधी तौर पर कोई जानना चाहे कि क्या 150 ml घी हर किसी के लिए सुरक्षित है तो, इसका जवाब नहीं होगा। दरअसल, तीनों विशेषज्ञों का कहना है कि औषधीय घी की कोई तय मात्रा नहीं होती और यह उपचार हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है।

घी की मात्रा कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे-

पाचन क्षमता

शरीर की प्रकृति

उम्र

वजन

बीमारी

मल त्याग की आदत

उपचार का उद्देश्य

डॉ. गगन तिवारी बताते हैं कि इलाज के दौरान डॉक्टर लगातार इस बात पर नजर रखते हैं कि शरीर घी को सही तरीके से पचा रहा है या नहीं। अगर किसी को लगातार मतली, उल्टी, तेज पेट दर्द, दस्त या घी न पचने जैसी समस्या होने लगे, तो इलाज की योजना बदलनी पड़ सकती है। कई मामलों में इसे तुरंत रोकना भी जरूरी हो सकता है, ताकि स्थिति और खराब न हो। वहीं, डॉक्टर शंकर जनवर भी चेतावनी देते हैं कि बिना डॉक्टर की सलाह के 150 ml घी पीना कई लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

क्या इसे घर पर आजमाना चाहिए

अगर आप सोशल मीडिया पर कोई वीडियो देखकर घर पर इसे आजमाते हैं तो विशेषज्ञ ऐसा करने से साफ मना करते हैं।

डॉ. चेतन शर्मा कहते हैं कि स्नेहपान एक चिकित्सीय प्रक्रिया है, कोई वेलनेस ट्रेंड नहीं। कौन-सा औषधीय घी देना है, कितनी मात्रा में देना है, कितने दिनों तक देना है, क्या खान-पान रखना है और इलाज के दौरान क्या निगरानी करनी है, ये सभी बातें हर व्यक्ति के लिए अलग होती हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर खुद से इतनी ज्यादा मात्रा में घी पीने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और पहले से मौजूद बीमारियां भी बढ़ सकती हैं।

किन्हें बिना डॉक्टर के नहीं पीनी चाहिए घी

डॉ. शंकर जनवर के अनुसार, बिना चिकित्सकीय सलाह के लंबे समय तक अधिक मात्रा में घी खाने से कैलोरी की मात्रा बढ़ सकती है जिससे वजन बढ़ सकता है और पाचन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। इसके अलावा, ज्यादा घी खाने से दस्त, मतली, एसिडिटी हो सकती है। जिन लोगों को पित्ताशय (गॉलब्लैडर) की बीमारी, अग्नाशय (पैंक्रियास) की समस्या, गंभीर लिवर रोग, मोटापा या अनियंत्रित मेटाबॉलिक बीमारी है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बिना इतनी मात्रा में घी के सवेन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।

डॉ. जनवर यह भी बताते हैं कि अभी तक ऐसे मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं, तो यह साबित करते हों कि सिर्फ औषधीय घी पीने से शरीर पूरी तरह डिटॉक्स हो जाता है या आंतों की सेहत में बड़ा सुधार आता है। इस विषय पर और भी अच्छी गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शोध की जरूरत है। रोहित रॉय का 150 ml घी शॉट भले ही सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया हो, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह विशेषज्ञों की निगरानी में चल रहे पंचकर्म उपचार का हिस्सा था। इसलिए इसे देखकर घर पर खुद से ऐसा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।

डिस्क्लेमार: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है। किसी भी नई स्वास्थ्य दिनचर्या या उपचार को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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