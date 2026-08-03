भारत की हस्तशिल्प कला केवल हाथों की कारीगरी नहीं, बल्कि सदियों पुरानी संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन की जीवंत अभिव्यक्ति है। भारत की मिट्टी में ऐसे सैकड़ों या फिर अनगिनत कहें, जगहें हैं जिनकी पहचान अपने खास पहनावे, रहन-सहन, खान-पान, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के रूप में होती है। इसी मिट्टी पर कई हस्त कलाओं का जन्म हुआ, जो आज दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं। भारत का लगभग हर राज्य, हर गांव और हर समुदाय अपने हाथों की अनोखी कारीगरी के माध्यम से अपनी पहचान गढ़ता है। हिंदुस्तान की फिजाओं में हस्तकला का एक समृद्ध इतिहास तैरता है। यहां लकड़ी, धातु, कपड़े, बांस और पत्थरों पर उकेरी गई बारीक नक्काशी इतिहास और लोक संस्कृति की कहानी सुनाती है। घरों की दीवारों और कपड़े पर उकेरी गई रंगीन पेंटिंग आपको दिखने में भले ही साधारण लगे लेकिन इनकी बारीक नक्काशी में सदियों पुरानी कहानियां बसती हैं।
चलते हैं उस प्राचीन दौर में जब कलम और कागज का इस्तेमाल सीमित हुआ करता था। उस समय लोग अपनी लोक कलाओं को घर की दीवारों और कपड़ों पर उकेरा करते थे, जिसमें वह अपनी पूरी संस्कृति की छाप छोड़ते थे। धोकरा कला, चिकनकारी कढ़ाई और मधुबनी चित्रकला जैसी भारत की कई हस्तकलाएं आज दुनियाभर में प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक ‘रोगन कला’ भी है, जो आज विलुप्त होने के कगार पर है। आइए विस्तार से जानते हैं इस कला के बारे में:
कहां की हस्तकला है रोगन कला
रोगन कला हिंदुस्तान की उन कलाओं में से एक है जिसमें स्थानीय इतिहास, लोककथाओं और कलाकारों की कल्पनाशक्ति की झलक दिखाई देती है। पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही यह विरासत आज भी भारतीय शिल्पकरों के हुनर और धैर्य की कहानी बयान करती है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र से निकली यह कला आज विश्व भर में प्रसिद्ध है। खासकर कच्छ के ‘निरणा गांव’ (या निरोणा गांव) में यह कला आप भी जिंदा है, लेकिन कुछ ही चुनिंदा परिवार इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं।
कितनी पुरानी है ये कला
इंटरनेट पर खंगालने पर मिलता है कि रोगन कला की शुरुआत करीब 400 वर्ष पूर्व लगभग सन 1550 में हुई थी। हालांकि, इसकी सटीक उत्पत्ति के बरे में ठोस ऐतिहासिक प्रमाण फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं।
क्यों खास है ये कला
roganart.com वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार, रोगन कला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें अरंडी (कैस्टर) के तेल से पेंटिंग और प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती है। लेकिन अरंडी के तेल को बनाने का एक पूरा प्रोसेस होता है। पारंपरिक रोगन पेंट बनाने से पहले अरंडी के तेल को लगभग दो दिनों तक उबाला जाता है। इसके अलावा अलसी, अखरोट या पोस्ता (खसखस) के तेल का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसमें प्राकृतिक वनस्पति रंग और एक बाइंडिंग एजेंट (ऐसे तत्व या सामग्री जो अन्य चीजों को आपस में जोड़ने और ठोस मिश्रण बनाने में मदद करता है) मिलाया जाता है, जिससे गाढ़ा और चमकदार रंग तैयार होता है। जिस कपड़े पर रोगन कला की जाती है, वह आमतौर पर गहरे रंग का होता है, ताकि रंगों की चमक और खूबसूरती उभरकर दिखाई दे। पारंपरिक रोगन कला में मुख्य रूप से इन पांच (सफेद, नारंगी, पीला, नीला और हरा) रंगों का ही उपयोग किया जाता है।
कैसे बनता है रोगन पेंटिंग और इसमें किसके चित्र होते हैं
रोगन पेंटिंग में कलाकार बिना किसी सांचे के हाथ से बारीक डिजाइन बनाते हैं, जिसके लिए एक नुकीले औजार (स्टायलस) से धागे जैसी पतली रंग की लकीरें कपड़े पर उतारी जाती हैं। यही इस कला की सबसे बड़ी खासियत है। इसमें सबसे पहले एक ही रंग से हाथ से बेस डिजाइन तैयार किया जाता है। इसके बाद स्टायलस और हाथ की मदद से अलग-अलग रंग भरकर डिजाइन को आकर्षक बनाया जाता है। वहीं, इस कला की एक खास तकनीक यह भी है कि पहले डिजाइन का आधा हिस्सा बनाया जाता है, फिर कपड़े को बीच से मोड़ दिया जाता है। इससे दूसरी तरफ उसी डिजाइन की बिल्कुल समान छाप बन जाती है। पारंपरिक रोगन कला में फूल-पत्तियां, पशु-पक्षी और स्थानीय लोक कला से प्रेरित डिजाइन सबसे अधिक बनाए जाते हैं।
पीएम मोदी ने दिलाई विश्व स्तर पर पहचान
यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में रोगन कला को विश्व भर में पहचान दिलाई। दरअसल, साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर गए थे, तब उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को दो रोगन पेंटिंग भेंट की थी, जिसमें प्रसिद्ध ‘ट्री ऑफ लाइफ’ पेंटिंग भी शामिल थी। इस पेंटिंग को राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कलाकार अब्दुल गफूर खत्री ने बनाई थी।
शुरुआत में रोगन पेंटिंग कच्छ के अलावा गुजरात के कई इलाकों, अहमदाबाद, दीसा, पालनपुर, मेहसाणा, बनासकांठा और पाटन में भी की जाती थी। रोगन कला से सजे कपड़े मुख्य रूप से महिलाएं शादी, त्योहार और खास अवसरों पर पहनती थीं। रोगन कला को उसकी खास पहचान और सांस्कृतिक महत्व के चलते GI टैग भी मिल चुका है।
क्यों विलुप्त हो रही यह कला
रोगन कला बनाने वाले कारीगरों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। इसके पीछे कई वजह हैं। दरअसल, इस कला को सीखने में वर्षों का समय लगता है। मेहनत अधिक और आय सीमित होने के चलते युवा पीढ़ी नौकरी या अन्य व्यवसायों की ओर बढ़ रही है। इसे बनाने में कई घंटे से लेकर कई दिनों तक का समय लग सकता है। इसका एक और कारण मशीन से बने सस्ते विकल्प भी हैं। वर्तमान समय में बाजार में प्रिंटेड और मशीन से तैयार डिजाइन बहुत कम कीमत पर मिल जाते हैं। इनके सामने हाथ से बनी रोगन कला महंगी होती है। रोगन कला की तकनीक भी काफी कठिन है, जिसके चलते इसे सीखना आसान नहीं है। हालांकि, पिछले कुछ सालों से पर्यटन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की मदद से इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी रफ्तार बहुत धीमी है।
दुनिया मेरे आगे: विज्ञान हमें जीवन जीने के साधन देता है, पर कला हमें जीवन जीने का कारण देती है
मनुष्य जब एक केवल जीव के रूप में जन्म लेता है, तब संस्कृति, संवेदना और सृजनशीलता ही उसे मनुष्य बनाती है। इन्हीं में कला का स्थान सर्वोच्च है। कला वह शक्ति है, जो पत्थर में देवत्व, शब्दों में संवेदना, रंगों में भाव, सुरों में आत्मा और जीवन में सौंदर्य भर देती है। जिस समाज में कला जीवित रहती है, वहां मानवता भी जीवित रहती है… पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें