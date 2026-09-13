अधिकतर घरों में शुद्ध पानी पीने के लिए लोग RO का इस्तेमाल करते हैं। आरओ का मुख्य काम पानी में घुले हुए अनावश्यक पदार्थों को कम करके उसे पीने योग्य बनाना है। आरओ पानी में घुले कई लवण, भारी धातुओं और अन्य अशुद्धियों की मात्रा को काफी हद तक कम करने में मदद करता है। आरओ सिस्टम फिल्ट्रेशन के दौरान कुछ पानी को रिजेक्ट वॉटर के रूप में बाहर निकालता है। लेकिन कई बार समय के साथ आरओ के फिल्टर और मेम्ब्रेन की कार्य क्षमता कम होने लगती है, जिसका असर पानी के शुद्धिकरण पर भी पड़ता है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपका आरओ शुद्ध पानी दे रहा है या नहीं। पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अक्सर टीडीएस मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप बिना टीडीएस मीटर के भी पानी की शुद्धता की जांच कर सकते हैं।

1- स्वाद और गंध

अगर आरओ का पानी अचानक बहुत ज्यादा खारा, कड़वा या धातु जैसा स्वाद देने लगे या उसमें से असामान्य गंध आने लगे, तो यह फिल्टर या मेम्ब्रेन की समस्या का संकेत हो सकता है।

2- गिलास में पानी डालकर देखें

आरओ का पानी साफ और बिना असामान्य रंग का होना चाहिए। इसकी जांच करने के लिए एक पारदर्शी गिलास में पानी भरकर कुछ घंटों के लिए रख दें। अगर गिलास के तली में कोई कण, गंदगी या पानी धुंधला नजर आ रहा है तो इसके खराब होने के संकेत हो सकते हैं। ऐसे में फिल्ट्रेशन सिस्टम की जांच करवाना उचित होता है।

3- नल और RO के पानी की तुलना

आपके आरओ का फिल्टर सही है या नहीं इसकी जांच करने के लिए एक गिलास में नल का पानी और दूसरे में RO का पानी भर लें। दोनों को देखकर, सूंघकर और स्वाद में अंतर देखकर शुरुआती खराबी का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर RO के पानी में लंबे समय से लगभग कोई अंतर नहीं है, तो RO की जांच करवाना बेहतर माना जाता है।

4- उबालकर भी कर सकते हैं जांच

बिना टीडिए मीटर से पानी को उबालकर भी इसकी शुद्धता की जांच की जा सकती है। अक्सर फिल्टर में जब कुछ खराबी आती है तो पानी उबालने पर बर्तन में सफेद परत या जमाव दिख सकता है। यह पानी में मौजूद कुछ खनिजों की वजह से हो सकता है।

5- रिजेक्ट पानी पर ध्यान दें

RO से जब पानी फिल्टर होता है, तो अशुद्ध पानी रिजेक्ट वॉटर के रूप में पाइप से बाहर निकल जाता है। अगर अचानक पहले की तुलना में रिजेक्ट पानी की मात्रा काफी कम या बहुत ज्यादा हो गई है, तो यह पानी के प्रेशर, मेम्ब्रेन या सिस्टम में किसी समस्या का संकेत हो सकता है। इस तरह आप इन छोटे-छोटे संकेतों की मदद से बिना टीडीएस मीटर के ही पानी की गुणवत्ता की जांच कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। पानी की गुणवत्ता को लेकर संदेह होने पर TDS मीटर से जांच, विशेषज्ञ या आरओ सर्विस तकनीशियन की मदद जरूर लें।

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