Ravindra Jadeja’s wife Rivaba Lifestyle: BJP नेता और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा के पास करीब सौ करोड़ की संपत्ति, जानिए डिटेल

Ravindra Jadeja’s wife Rivaba Lifestyle : रिवाबा के पास अपनी कोई गाड़ी नहीं है लेकिन रविंद्र जडेजा के पास तीन लग्जरी गाडियां हैं!

Gujarat Assembly Election: रविंद्र जडेजा पत्नी पत्नी रिवाबा के साथ (Photo- Instatram/Ravindra.jadeja)

पढें जीवन-शैली (Lifestyle News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram