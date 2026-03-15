Aloe Vera for Face: एलोवेरा जेल में कई तरह के औषधीय गुण होते हैं। यह पाचन क्रिया को सुधारने से लेकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं यह सुंदरता बढ़ाने में भी हेल्प कर सकता है। एलोवेरा जेल को आप बालों और स्किन पर लगा सकते हैं। इससे आपको दमकती जवां त्वचा और मुलायम रेशमी बाल मिल सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने से पहले आपको पैच टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए। ताकि किसी भी प्रकार की एलर्जी से बचा जा सके।

एलोवेरा जेल कैसे निकालें?

अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा लगा है तो आप उससे जेल निकालकर फ्रेश जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए उसकी मोटी पत्तियां और तनों को चुनों। एलोवेरा के ठंडल को बीच से इस तरह कांटे कि जेल वाला हिस्सा ऊपर की ओर रहे। आप चाहें तो पत्तों को काट भी सकते हैं। चम्मच की मदद से जेल को बर्तन में निकाल लें। इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।

चेहरे पर एलोवेरा जेल कैसे लगाएं?

सबसे पहले चेहरे को साफ तरीके से धो लें। इसके लिए माइल्ड फेसवॉश का इस्तेमाल करें। चेहरे को पोंछने के बाद हथेली पर थोड़ा एलोवेरा जेल लें। फिर उसे उंगलियों की मदद से चेहरे पर सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से लगाकर मसाज करें। इससे जेल स्किन में एब्जार्ब हो जाएगा। इसे रातभर लगा रहने दें। अगली सुबह हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लें। बेहतरीन परिणाम के लिए ऐसा नियमित रूप से करें।

चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने के फायदे

चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने से दाग-धब्बे कम होते हैं। एलोवेरा में ऐसे गुण होते हैं जो त्वचा को सूर्य से निकलने वाली हानिकारक यूवी किरणों से बचाते हैं। एलोवेरा जेल स्किन से मृत कोशिकाओं को हटाता है। साथ ही चेहरे पर निखार बढ़ाता है।

एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करते समय बरतें ये सावधानी

एलोवेरा जेल आमतौर पर सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। अगर आपको एलोवेरा जेल लगाने के बाद कोई प्रतिक्रिया होती है, तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से सलाह लें।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।