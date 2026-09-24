अगर आपके यहां भी ऐसे लोग हैं जिन्हें तोरई की सब्जी खाना पसंद नहीं है, तो आपको इस बार मूंगदाल और मसालों के साथ इसे बनाना चाहिए। लहसुन, टमाटर और मिर्च से तैयार मसाला इस सब्जी का स्वाद बढ़ा देता है। तोरई में पानी की मात्रा काफी होती है और इसमें फाइबर, विटामिन C और कुछ जरूरी विटामिन-मिनरल मिलते हैं। इसमें कैलोरी भी कम होती है, इसलिए संतुलित डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।

मूंगदाल मिलाने से इस सब्जी में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा और बढ़ जाती है। इसका स्वाद ऐसा होता है कि जो लोग तोरई को पसंद नहीं करते हैं वो भी कटोरी भर-भरकर इसे खाना पसंद करेंगे। जानिए तोरई की स्वादिष्ट सब्जी बनाने का आसान तरीका और इसे डाइट में शामिल करने से मिलने वाले फायदे।

मूंगदाल वाली तोरई बनाने का तरीका

सबसे पहले तोरई को अच्छी तरह धोकर छील लें। तोरई को बीच से काटकर एक बार देख लें कि अंदर से वह ठीक है या नहीं। इसके बाद इसे चार हिस्सों में काटकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।

अब एक पैन में करीब एक गिलास पानी गर्म करें। इसमें आधा कप कच्ची मूंगदाल डालकर ढक दें और करीब 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें।

ऐसे तैयार करें मसाला

अब सब्जी का मसाला तैयार करें। इसके लिए मिक्सर जार में 10-12 लहसुन की कलियां, 2 साबुत लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक और 1 लाल टमाटर डालें। इसमें थोड़ी सी फ्रेश दूध की मलाई और जरूरत के मुताबिक पानी डालकर बारीक पेस्ट तैयार कर लें।

अब मूंगदाल को पानी से निकालकर अच्छी तरह छान लें।

गैस पर कढ़ाई रखें और इसमें 2 चम्मच तेल डालें। तेल गर्म होने पर आधा चम्मच जीरा, 1 तेजपत्ता, 1 इंच दालचीनी और 2 छोटी इलायची डालकर हल्का भूनें।

अब इसमें कटा हुआ प्याज डालें और प्याज के हल्का सुनहरा होने तक भूनें। इसके बाद छानी हुई मूंगदाल डालकर करीब 3-4 मिनट तक भूनें।

अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और स्वादानुसार नमक डालें। तैयार किया हुआ लहसुन-टमाटर का पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जरूरत हो तो थोड़ा पानी डालकर मसाले को ढककर कुछ देर पकाएं।

मसाला अच्छी तरह भुन जाए तो इसमें कटी हुई तोरई डालें। आधा चम्मच गरम मसाला डालकर सबको अच्छी तरह मिलाएं।

कढ़ाई को ढककर करीब 2 मिनट पकाएं। इसके बाद गैस धीमी कर दें और सब्जी को करीब 20 मिनट पकने दें। बीच-बीच में चलाते रहें ताकि सब्जी नीचे न लगे। आखिर में ऊपर से ताजा हरा धनिया डालें। तैयार है मूंगदाल वाली स्वादिष्ट तोरई।