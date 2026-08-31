चावल बनाने से पहले उसे पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। इस दौरान जो पानी बचता है उसका आप क्या करत हैं आपमें से ज्यादार लोगों का जवाब होगा कि फेंक देते हैं। लेकिन अगली बार ऐसा करने से पहले थोड़ा रुकिए। इस पानी में मौजूद स्टार्च की वजह से इसे घर के कुछ छोटे-मोटे कामों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हां, चावल को धोने के बाद जो पानी बचता है वो भी आपके काम का साबित हो सकता है। बशर्ते आपको इस्तेमाल करने का सही तरीका पता होना चाहिए।

पौधों की देखभाल से लेकर बर्तन भिगोने, कपड़ों में हल्की स्टार्चिंग और खाने की ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा करने तक, चावल के पानी को कई तरह से यूज कर सकते हैं। हालांकि इंटरनेट पर इससे जुड़े कई दावे मिलते हैं, इसलिए हर वायरल नुस्खे को सही मानने के बजाय यह समझना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल वास्तव में कहां किया जा सकता है। यहां जानिए चावल धोने के पानी के 5 आसान इस्तेमाल।

पौधों में डाल सकते हैं

चावल धोने के पानी में चावल से निकला थोड़ा स्टार्च और कुछ घुलनशील पोषक तत्व इस पानी में हो सकते हैं। इसे बिना नमक-मसाले वाला ताजा पानी पौधों की मिट्टी में दिया जा सकता है। हालांकि इसे खाद या पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्वों का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। चावल धोने के बाद मिले पानी को मिट्टी में सीधे डाल सकते हैं। अगर पानी काफी गाढ़ा या सफेद है तो उसमें थोड़ा सामान्य पानी मिलाना बेहतर रहेगा। इसे रोजाना या बहुत ज्यादा मात्रा में डालने के बजाय कभी-कभार इस्तेमाल करें।

चिकने या जले बर्तन साफ करने में आएगा काम

चावल के पानी में मौजूद स्टार्च की वजह से इसे चिकने या जले हुए बर्तन को साफ करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तनों को भिगोने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। जब बर्तन में चावल, दाल या दूसरी चीजें सूखकर चिपक गई हों, तब भी ये काम को आसान कर सकता है। इसके लिए बर्तन में चावल का पानी डालकर कुछ देर छोड़ दें। इसके बाद सामान्य डिशवॉश और पानी से बर्तन साफ कर लें। हालांकि इसे डिशवॉशिंग लिक्विड का विकल्प नहीं समझना चाहिए।

कपड़ों में हल्की स्टार्चिंग के लिए इस्तेमाल

चावल के पानी में मौजूद स्टार्च कपड़े के रेशों पर हल्की परत बना सकता है। इसलिए सूती कपड़ों में हल्की कड़क या स्टार्च वाली फिनिश देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए साफ चावल के पानी को कपड़े पर हल्के तौर पर लगाकर या भिगोकर सामान्य तरीके से सुखाएं। पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो कपड़े के किसी छोटे और छिपे हिस्से पर पहले जांच कर लें।

त्वचा की देखभाल में कर सकते हैं यूज

चावल के पानी का इस्तेमाल घरेलू स्किन केयर में भी किया जाता है। इसमें मौजूद स्टार्च त्वचा को कुछ समय के लिए सॉफ्ट और फ्रेश महसूस करा सकता है। कुछ लोग इसे फेस रिंस की तरह इस्तेमाल करते हैं या फेस पैक में मिलाते हैं। हालांकि इसे स्किन प्रॉब्लम का इलाज नहीं माना जा सकता। चेहरे पर लगाने से पहले छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करें और जलन या किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने पर इसका इस्तेमाल बंद कर दें।

सूप, दाल और ग्रेवी को दे सकता है हल्का गाढ़ापन

चावल धोने के पानी में मौजूद स्टार्च की थोड़ी मात्रा सूप, दाल या पतली ग्रेवी को हल्का गाढ़ा करने में मदद कर सकती है। इससे खाने की बनावट थोड़ी बेहतर हो सकती है, हालांकि इसका असर कॉर्नफ्लोर जैसे गाढ़ा करने वाले एजेंट जितना नहीं होगा।