हिंदू धर्म में फूलों का विशेष महत्व है। पूजा-पाठ के दौरान देवी-देवताओं को कई तरह के पुष्प अर्पित किए जाते हैं। इसमें गेंदा, गुलाब, कमल और गुड़हल जैसे फूल शामिल हैं। इस वक्त सावन का महीना चाल रहा है और इस माह में भगवान शिव को कई तरह के फूल चढ़ाए जाते हैं, जिसमें गुलाब भी शामिल है। ज्यादातर लोग गुलाब का फूल अर्पित करने के बाद इसे फेंक देते हैं या नदी में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन जिस गुलाब के फूल को इस्तेमाल करने के बाद बेकार समझकर आप फेंक देते हैं, वह आपकी त्वचा को कई तरह से लाभ पहुंचाने में मदद कर सकता है।

गुलाब की पंखुड़ियों से आप घर पर ही फेस पैक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप पूजा में चढ़ाए जाने वाले गुलाब के फूलों को कुछ दिनों तक एयरटाइट डिब्बे में इकट्ठा करके फ्रिज में स्टोर करते जाएं। जब ये एक कप या उससे अधिक हो जाएं तो इससे फेस पैक आसानी से बना सकते हैं। ध्यान रहे सिर्फ साफ और ताजी गुलाब की पंखुड़ियों को इकट्ठा करना है।

गुलाब का फेस पैक बनाने के लिए जरूरी सामान

1 कप ताजी गुलाब की पंखुड़ियां

2 चम्मच दही

1 चम्मच शहद

1 छोटा चम्मच गुलाब जल

1 चम्मच बेसन (वैकल्पिक)

फेस पैक बनाने का तरीका

सबसे पहले गुलाब की पंखुड़ियों को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। अब इन पंखुड़ियों को मिक्सर में बारीक पीसकर पेस्ट तैयार कर लें। तैयार पेस्ट में दही और शहद मिला दें। अगर आपकी त्वचा ऑयली है, तो इसमें 1 चम्मच बेसन भी मिला सकते हैं। जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा गुलाब जल डालकर एक गाढ़ा फेस पैक तैयार कर लें।

इस्तेमाल करने का सही तरीका

सबसे पहले चेहरे को फेस वॉश से साफ कर लें। इसके बाद गुलाब फेस पैक को पूरे चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाकर 15-20 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद गुनगुने या ठंडे पानी से चेहरे को धो लें और मॉइस्चराइजर लगा लें। इसे आप हफ्ते में 1-2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में आप बेकार समझकर गुलाब के फूलों के फेंकने के बजाए घर पर ही एक असरदार फेस पैक तैयार कर सकते हैं।

फायदे

गुलाब की पंखुड़ियों से बना फेस पैक त्वचा में प्राकृतिक रूप से नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है। साथ ही इससे त्वचा की चमक भी बढ़ सकती है। वहीं, रूखी त्वचा की समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। गुलाब की पंखुड़ियों से बने घरेलू फेस पैक के फायदे त्वचा के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं। किसी भी घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। यदि त्वचा से जुड़ी कोई समस्या पहले से है तो बिना त्वचा विशेषज्ञ या डॉक्टर के इस नुस्खे का उपयोग न करें।

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