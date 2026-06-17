DIY Home Decor: घर में खाली पानी की बोतलें अक्सर कूड़े में चली जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी क्रिएटिविटी से इन्हें खूबसूरत प्लांटर में बदला जा सकता है। खासकर मनी प्लांट जैसे पौधे के लिए प्लास्टिक या कांच की पुरानी बोतलें काफी काम आ सकती हैं। थोड़ी सी मेहनत और मनी प्लांट की एक कटिंग की मदद से आप शानदार ग्रीन डेकोर तैयार कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों को फेंकने की बजाय रीयूज करके आप कम खर्च में घर, बालकनी या ऑफिस को ग्रीन और स्टाइलिश लुक दे सकते हैं। जानिए खाली पानी की बोतल से मनी प्लांट उगाने और उसे सजाने के कुछ आसान आइडिया।

बोतल को बीच से काटकर हैंगिंग प्लांटर बनाएं

प्लास्टिक की बोतल को बीच से काटकर आप सुंदर हैंगिंग प्लांटर बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए दोनों तरफ से रस्सी डालें। इसमें मनी प्लांट लगाकर बालकनी में टांग दें।

सेल्फ-वॉटरिंग प्लांटर तैयार करें

बोतल को दो हिस्सों में काटें। ऊपरी हिस्से को उल्टा करके निचले हिस्से में रखें। कपड़े की डोरी की मदद से पौधे को धीरे-धीरे पानी मिलता रहेगा।

बोतल को पेंट करके डेकोरेटिव प्लांटर बनाएं

एक्रेलिक रंगों से बोतल पर डिजाइन बनाएं। एक्रेलिक कलर (Acrylic color) ऐसे रंग होते हैं जो जल्दी सूख जाते हैं और सूखने के बाद प्लास्टिक की तरह मजबूत हो जाते हैं। इससे बच्चों के कमरे या बालकनी के लिए यूनिक डेकोर तैयार करें।

वर्टिकल गार्डन बनाएं

कई खाली बोतलों को दीवार पर फिक्स करें। हर बोतल में मनी प्लांट की अलग कटिंग लगाएं। कम जगह में ग्रीन वॉल जैसा लुक मिलेगा।

बोतल को लटकाकर विंडो डेकोर बनाएं

छोटी ट्रांसपेरेंट बोतलों में पानी भरकर मनी प्लांट लगाएं। इन्हें खिड़की के पास अलग-अलग ऊंचाई पर लटकाएं। कमरे को एस्थेटिक लुक मिलेगा।

पुराने लेबल हटाकर मिनिमलिस्ट लुक दें

बोतल को अच्छी तरह साफ करें। बिना किसी सजावट के सिर्फ साफ कांच की बोतल में मनी प्लांट रखें। यह मॉडर्न और मिनिमल होम डेकोर ट्रेंड के हिसाब से अच्छा लगता है।

बोतल में रंगीन पानी या कंकड़ डालें

नीचे रंगीन स्टोन, सफेद कंकड़ या ग्लास बीड्स रखें। इससे बोतल ज्यादा आकर्षक दिखाई देती है। आप इन तरीकों को अपनाकर पुरानी बोतल में मनी प्लांट लगाकर घर को सजा सकते हैं।