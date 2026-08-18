नारियल पानी का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद बताया गया है। इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। अक्सर लोग नारियल पानी पीने के बाद इसके खोल को फेंक देते हैं। लेकिन यह बड़े काम का होता है। दरअसल, नारियल के अंदर मौजूद नरम गूदा सूखने के बाद ही सूखा नारियल बनता है। दक्षिण भारतीय इसके गूदे का इस्तेमाल कई तरह की खान-पान की चीजों में करते हैं। ज्यादातर इसका इस्तेमाल व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है।

कच्चे नारियल के गूदे में इसमें हेल्दी वसा, फाइबर और कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। आइए जानते हैं नारियल का गूदा किन-किन चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

1- नारियल की चटनी

नरम गूदे से आप स्वादिष्ट चटनी तैयार कर सकते हैं। गूदे को निकालकर एक बड़े बाउल में रख लें और उसमें हरी मिर्च, धनिया, अदरक, नींबू का रस और स्वादानुसार नमक डालकर पीस लें। अब आप इस चटनी को इडली, डोसा, उत्तपम और अन्य व्यंजनों के साथ परोस सकते हैं।

2- मिठाई और खीर में आएगा काम

नारियल के गूदे का इस्तेमाल कई तरह की मिठाइयों को बनाने और खीर में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए गूदे को बारीक काटकर या कद्दूकस करके खीर, हलवा, लड्डू और नारियल की बर्फी जैसी मिठाइयों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मिठाई में नारियल का स्वाद और टेक्सचर दोनों बढ़ जाते हैं।

3- शेक और स्मूदी में डालें

चटनी और मिठाई बनाने के अलावा आप नारियल के गूदे का इस्तेमाल शेक और स्मूदी बनाने में भी कर सकते हैं। केले, स्ट्रॉबेरी और आम जैसे फलों के साथ ब्लेंड करके आप स्मूदी बना सकते हैं। इसके साथ ही दूध या अन्य सामग्री के साथ नारियल का गूदा मिलाकर शेक भी तैयार किया जा सकता है।

4- सब्जी या करी में करें इस्तेमाल

सब्जी का स्वाद बढ़ाने और करी को गाढ़ा व क्रीमी बनाने के लिए भी दक्षिण भारत में लोग नारियल के गूदे का इस्तेमाल खूब करते हैं। अगर नारियल का गूदा थोड़ा मोटा है, तो इसे पीसकर सब्जी या करी की ग्रेवी में डाल सकते हैं। इससे ग्रेवी गाढ़ी होती है और उसमें हल्का नारियल का स्वाद आता है।

5- सलाद में करें इस्तेमाल

भोजन करते समय सलाद के साथ भी आप नारियल के गूदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल के छोटे टुकड़ों को दूसरे फलों, ड्राई फ्रूट्स या सलाद के साथ मिलाकर सेवन कर सकते हैं।

कैसे निकालें गूदा

इसके लिए नारियल को दो टुकड़ों में सावधानी से काट लें। अब अंदर से नरम गूदा चम्मच की मदद से निकाल लें। अगर नारियल सख्त है तो पूरी परत को एक साथ निकालने के बजाय चम्मच की मदद से छोटे-छोटे हिस्सों को निकाले। गूदा निकालने के बाद साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। वहीं, अगर गूदे में फफूंद, कालापन या इसमें से बदबू आ रही है, तो इसका इस्तेमाल न करें। इस तरह आप नारियल पानी पीने के बाद खोले को फेंकने के बजाए उसके अंदर के गूदे को खान-पान की कई चीजों में बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं।

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