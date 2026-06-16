Tadka Masoor Dal Recipe: आजकल हर कोई स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी ख्याल रखता है। जिसकी वजह से खाने में वह ऐसी चीजों को शामिल करता है जो स्वाद के साथ-साथ शरीर के लिए भी फायदेमंद हो। अगर आप भी इसी तरह के डिश की तलाश करते रहते हैं तो तड़का मसूर दाल रेसिपी बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अक्सर लोग इसे रेस्टोरेंट में खाते हैं लेकिन आप इसे घर पर भी उसी अंदाज में बना सकते हैं। इसके लिए आप नीचे दी गई रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं।

मसूर की दाल जल्दी पक जाती है इसलिए जब कभी समय कम हो तो लोग इसे बनाना पसंद करते हैं। सामान्य मसूर दाल की अपेक्षा तड़का मसूर दाल का जायका थोड़ा अलग होता है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होती है जिससे यह सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है।

सामग्री

मसूर दाल: 250 ग्राम

प्याज: दो

लहसुन: पांच-छह कलियां

टमाटर: दो

अदरक: एक इंच

हरी मिर्च: दो

सरसों के बीज: एक छोटा चम्मच

धनिया पाउडर: एक चम्मच

जीरा: एक चम्मच

गरम मसाला पाउडर: एक चम्मच

नमक: स्वादानुसार

बनाने का तरीका

सबसे पहले मसूर दाल को दो-तीन बार पानी से धो लें। फिर एक बर्तन में पानी गरम करें और मसूर दाल उसमें डाल दें। इसे धीमी आंच पर पकने दें। उबाल आने पर इसमें बनने वाले झाग को हटा दें। बर्तन को आधा ढककर दाल को नरम होने तक पकाएं। इस बीच तड़का के लिए सामग्री तैयार कर लें।

इसके लिए एक पैन में तेल गरम करें और उसमें धनिया बीज, जीरा, सरसों के बीज तथा मेथी दाना भून लें। इसके बाद बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डालें। साथ ही एक चुटकी नमक भी मिला दें। इन्हें नरम होने तक दो-तीन मिनट तक भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए टमाटर डालें और ढक्कन रखकर तब तक पकाएं, जब तक कि इसकी गाढ़ी तरी न बन जाए।

इसके बाद उबली हुई मसूर की दाल उसमें डाल दें और साथ ही जरूरत के अनुसार पानी डालें। इसे धीमी आंच पर पांच-सात मिनट तक पकाएं, ताकि मसालों का स्वाद उसमें अच्छी तरह घुल जाए। अंत में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें और आंच को बंद कर दें। अब तड़का मसूर दाल बनकर तैयार है, इसे चपाती, नान या चावल के साथ परोसा जा सकता है।