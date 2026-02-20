Schezwan Rice Recipe at home: कई बार बचे हुए चावल को लोग फेंक देते हैं। लेकिन अब बचे हुए चावल से एक स्वादिष्ट डिश बना सकते हैं। दरअसल, मार्केट में कई चाइनीज डिशेज हैं जिन्हें लोग बड़े चाव से खाते हैं। हालांकि, ये डिशेज लोग ज्यादा रेस्टोरेंट या फिर होटल में खाना पसंद करते हैं। लेकिन इसे आप घर भी बना सकते हैं। शेजवान राईस भी मशहूर चाइनीज डिशेज में से एक है जो अपने स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इसे आप घर पर भी बना सकते हैं।

शेजवान राईस अपनी तीखी खुशबू, चटपटे स्वाद और ढेरों सब्जियों के चलते लोगों को खूब पसंद आती है। इसे अक्सर मंचूरियन के साथ परोसा जाता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट बनता है। इसे आप घर पर भी लजीज बना सकते हैं। बस सही तकनीक और सामग्री का पता होना जरूरी है और इसकी जानकारी आपको हम देंगे। आइए जानते हैं बचे हुए चावल से घर पर रेस्टोरेंट जैसा स्वादिष्ट शेजवान राइस कैसे बनाएं

सामग्री | How to make Schezwan Rice at home



2 कप पके हुए ठंडे चावल

बारीक कटी हुई सब्जियां- गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, बीन्स, हरा लहसुन और ब्रोकली

एक-एक बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन

2-3 बड़े चम्मच शेजवान सॉस, 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच सोया सॉस

हरा प्याज

2 बड़े चम्मच तेल

आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर

2-3 बारीक कटी हरी मिर्च

बनाने की विधि | Schezwan Rice Recipe at home



अगर बचा हुआ चावल है तो ठीक है नहीं तो ताजा चावल बनाकर ठंडा करने के 3-4 घंटे बाद इस्तेमाल करें। हालांकि, बचे हुए चावल से यह डिश अधिक स्वादिष्ट बन सकती है।

अगर बचा हुआ चावल है तो ठीक है नहीं तो ताजा चावल बनाकर ठंडा करने के 3-4 घंटे बाद इस्तेमाल करें। हालांकि, बचे हुए चावल से यह डिश अधिक स्वादिष्ट बन सकती है। एक बड़ी कड़ाही में तेल गर्म कर लें। तेल गर्म होते ही इसमें कटा हुआ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दें। इसे कुछ सेकंड तक भूनें।

इसके बाद सारी कटी हुई सब्जियों को कढ़ाई डाल दें और तेज आंच पर इन्हें 2-3 मिनट तक भूनें। सब्जियों को क्रंच टाईप बनाना है इन्हें पूरी तरह गलाना नहीं है।

सब्जियां जब भुन जाएं तो फिर इसमें शेजवान सॉस, सोया सॉस और काली मिर्च पाउडर डालकर सब्जियों के साथ अच्छे से मिक्स कर दें।

इसके बाद कढ़ाई में पके हुए चावल डालें और थोड़ा सा नमक डाल दें। हल्के हाथों से चावल को सब्जियों और सॉस के साथ मिला दें। 2-3 मिनट तक तेज आं पर अच्छी तरह ऐसे टॉस करें कि चावल के हर दाने पर सॉस की कोटिंग हो जाए।

अब इसमें सिरका डालकर मिला दें। फिर ऊपर से बारी कटे हुए हरे प्याज से सजा दें। आपका चटपटा और शेजवान राईस बनकर तैयार है। इसे आप ऐसे ही सूखा या फिर मंचूरियन के साथ खा सकते हैं।

Also Read

रमजान पर खूब खाते हैं शीर खुरमा, यहां देखें बनाने की आसान विधि

