घर बनाई गई चटनी के मुकाबले रेस्टोरेंट में मिलने वाली चटनी का स्वाद काफी अलग होता है, जिसका स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि बार-बार खाने का मन करता है। चाहे हरी चटनी हो, डोसे के साथ मिलने वाली नारियल की चटनी या कबाब के साथ परोसी जाने वाली हरी चटनी हो, इसका स्वाद घर की चटनी से काफी अलग होता है। कई बार लोग रेस्टोरेंट जैसी चटनी घर पर भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा स्वाद नहीं मिल पाता है। ऐसे में आइए जानते हैं रेस्टोरेंट जैसी चटनी बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

इसपर इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने बनारसवाला- घाट से घर तक के संस्थापक और सीईओ विभांशु मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया, “हरी चटनी का स्वाद मुख्य रूप से धनिया और पुदीने की सही मात्रा, पीसते समय पानी की सही मात्रा और खट्टेपन, तीखेपन व नमक-मसालों के सही संतुलन पर निर्भर करता है। इसके अलावा चटनी में कड़वाहट आने से रोकना और उसका चमकीला हरा रंग बनाए रखना भी जरूरी है।”

घर की हरी चटनी का स्वाद रेस्टोरेंट जैसा क्यों नहीं आता

द हाउस ऑफ मेकबा के कॉरपोरेट शेफ शैलेश आचार्य बताते हैं कि घर पर बनाई गई चटनी का स्वाद फीका पड़ने की सबसे बड़ी वजह क्या है। उनके मुताबिक, इसकी वजह मुरझाए हुए हरे मसाले हैं। लोग अक्सर ऐसी धनिया और पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी समय से रखी हुई होती हैं। साथ ही, वे डंठल भी हटा देते हैं, जबकि इनमें काफी स्वाद होता है।

रेस्टोरेंट में क्या अलग किया जाता है?

शेफ शैलेश बताते हैं, “हम बहुत ताजा और कई बार ठंडी की हुई धनिया-पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें लगभग तीन हिस्से धनिया और एक हिस्सा पुदीना रखा जाता है। चटनी में हल्का खट्टापन लाने के लिए थोड़ा कच्चा आम या अमचूर भी डाला जाता है। हम इसे बहुत तेजी से और बहुत कम मात्रा में ठंडे पानी के साथ पीसते हैं। कई बार सिर्फ बर्फ का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा करने से पीसते समय पैदा होने वाली गर्मी के कारण हरी पत्तियों का ताजा स्वाद और खुशबू कम नहीं होती। चटनी में नमक और मसाले भी सामान्य से थोड़े ज्यादा होने चाहिए। इसमें सही मात्रा में नमक, थोड़ी सा चीनी या गुड़ और सबसे आखिर में नींबू का रस डाला जाता है। स्वाद को और बेहतर बनाने के लिए ऊपर से हल्का तड़का या भुना हुआ जीरा भी डाला जा सकता है।”

घर पर रेस्टोरेंट जैसी हरी चटनी कैसे बनाएं

विभांशु ने रेस्टोरेंट जैसी हरी चटनी बनाने की आसान विधि बताई है।

सामग्री

2 कप ताजा धनिया

आधा कप पुदीने की पत्तियां

2 से 4 हरी मिर्च

आधा इंच अदरक

आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर

आधा चम्मच काला नमक

स्वादानुसार साधारण नमक

1-2 बड़े चम्मच नींबू का रस

आधा चम्मच चाट मसाला

एक छोटी चुटकी चीनी

जरूरत के अनुसार ठंडा पानी

बनाने की विधि

सबसे पहले धनिया और पुदीने को अच्छी तरह धोकर सुखा लें। इनमें ज्यादा पानी रह जाने से चटनी का स्वाद फीका हो सकता है।

अब धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और अदरक को मिक्सर में डालकर पीसें।

इसमें एक साथ ज्यादा पानी डालने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके ठंडा पानी डालें।

अब नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, चीनी और नींबू का रस डालें।

चटनी को थोड़ी देर ही पीसें और एकदम मुलायम होने तक पीसें। इसे ज्यादा देर तक न पीसें, क्योंकि मिक्सर की गर्मी से चटनी का रंग गहरा हो सकता है।

अंत में चटनी को चखें और जरूरत के अनुसार नींबू का रस, नमक या हरी मिर्च की मात्रा बढ़ा सकते हैं।

रेस्टोरेंट जैसी चटनी बनाने की खास टिप्स

पुदीने की मात्रा बहुत ज्यादा न रखें, क्योंकि इसका स्वाद धनिया पर हावी हो सकता है।

चीनी की एक छोटी-सी चुटकी चटनी के हल्के कड़वे स्वाद को कम करती है और स्वाद को बेहतर बनाती है।

चटनी का स्वाद और ताजा बनाए रखने के लिए नींबू का रस अंत में डालें।

गाढ़ी और स्वादिष्ट चटनी बनानी है तो इसमें थोड़ा सा भुना चना डाल सकते हैं।

चटनी तैयार होने के बाद इसे तुरंत फ्रिज में रखें और हमेशा साफ व सूखे डिब्बे में स्टोर करें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान मिली जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है।

यह भी पढ़ें

नाश्ते में चाहिए हाई प्रोटीन, झटपट बनाएं कुरकुरा टोफू वाला हरा सूप

