किराये के घर में रहते हैं तो घर को अपनी पसंद के हिसाब से सजाने का मन तो करता है, लेकिन कई बार दीवार में कील ठोकने या ड्रिल करवाने से पहले सोचना पड़ता है। दीवाली से पहले लोग घर को सजाने-संवारने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। कमरे की पुरानी रोशनी बोरिंग लगने लगे या बेड के पास थोड़ी सॉफ्ट लाइट चाहिए, तो मन में यही सवाल आता है कि बिना दीवार खराब किए आखिर लाइट लगाएं कैसे?

क्या आपको पता है लाइटिंग बदलने या नई लाइट लगाने के लिए हर बार ड्रिल मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ आसान विकल्पों की मदद से आप घर की रोशनी और लुक दोनों बदल सकते हैं, वो भी बिना दीवार में छेद किए।

फ्लोर लैंप से खाली कोना रोशन करें

अगर कमरे का कोई कोना अंधेरा या खाली लगता है, तो वहां आप फ्लोर लैंप रख सकते हैं। इसे लगाने के लिए न दीवार में छेद करना पड़ता है न किसी तरह की फिटिंग की जरूरत पड़ती है। सबसे अच्छी बात है कि इसकी जगह भी आसानी से बदली जा सकती है।

टेबल या बेडसाइड लैंप लगाएं

बेड के पास पढ़ने या रात में हल्की रोशनी के लिए टेबल लैंप लगा सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह फर्नीचर पर रखा जाता है, इसलिए दीवार को छूने की जरूरत नहीं पड़ती है।

बैटरी से चलने वाली LED लाइट चुनें

आप किसी ऐसी जगह लाइट लगाना चाह रहे हैं जहां सॉकेट नहीं है या वायर नजर नहीं आने देना चाहते तो वहां आप बैटरी वाली LED लाइट लगा सकते हैं। इसे अलमारी, किचन कैबिनेट या किसी छोटे हिस्से को रोशन करने के लिए लगाया जा सकता है।

प्लग-इन वॉल लाइट का विकल्प देखें

अगर आपको दीवार वाली लाइट जैसा लुक चाहिए, तो ऐसी लाइट चुनी जा सकती है जिसे मौजूदा सॉकेट से चलाया जा सके। इसमें नई वायरिंग करवाने या दीवार के अंदर तार डालने की जरूरत नहीं पड़ती।

फर्नीचर के पीछे या नीचे LED स्ट्रिप लगाएं

टीवी यूनिट, बेड, अलमारी या शेल्फ के नीचे LED स्ट्रिप लगाने से कमरे में हल्की और अलग तरह की रोशनी मिल सकती है। इसे दीवार पर लगाने के बजाय फर्नीचर के किनारे लगाया जा सकता है।

क्लिप-ऑन लाइट आजमाएं

डेस्क, शेल्फ या बेड के किनारे आप क्लिप वाली लाइट लगा सकते हैं। इसे किसी उपयुक्त किनारे पर क्लिप करके लगाया जा सकता है और जरूरत खत्म होने पर हटाया भी जा सकता है।

फेयरी लाइट से सजावटी रोशनी जोड़ें

अगर मकसद सिर्फ कमरे को थोड़ा गर्म और खूबसूरत लुक देना है, तो फेयरी लाइट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्हें पर्दे, बेड के आसपास या शेल्फ पर सजाया जा सकता है। जहां संभव हो, इन्हें दीवार में कील लगाने के बजाय फर्नीचर या मौजूदा सपोर्ट के साथ अरेंज करें।

रिमूवेबल हुक का इस्तेमाल करें

बहुत हल्की लाइटिंग के लिए ऐसे रिमूवेबल हुक या स्ट्रिप्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन्हें हटाने पर दीवार को कम नुकसान पहुंचे। लेकिन लगाने से पहले पैकेट पर लिखी वजन सीमा और दीवार की सतह के लिए दी गई जानकारी जरूर देखें।