उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दियां शुरू हो गई हैं। खासकर सुबह और शाम के समय मौसम अधिक ठंडा रहता है। ऐसे में कुछ लोगों ने अलमारी और बेडबॉक्स से सर्दियों के कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। सर्दियों के मौसम में स्वेटर, जैकेट, शॉल, कंबल और अन्य गर्म कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन कई महीनों तक अलमारी और बेडबॉक्स बंद रहने के कारण इन कपड़ों से अक्सर सीलन, नमी और बासीपन जैसी गंध आने लगती है। कई बार कपड़ों को पहनने के बाद भी पसीने और नमी के कारण उनमें बदबू बनी रहती है।

इन कपड़ों की बदबू को दूर करने के लिए अक्सर लोग परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गंध फिर भी बनी रहती है। ऐसे में जरूरी है कि कुछ घरेलू तरीकों को अपनाया जाए जिससे इनकी बदबू दूर हो सके। आइए जानते हैं ऐसे तीन आसान तरीकों के बारे में, जिसकी मदद से सर्दियों के कपड़ों से आ रही बदबू को दूर किया जा सकता है।

1- बेकिंग सोडा से दूर करें बदबू

साफ-सफाई में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल लंबे समय से होता आ रहा है। इसकी मदद से हल्की गंध को भी दूर किया जा सकता है। यह कपड़ों में मौजूद हल्की बदबू को दूर करने में मदद कर सकता है। इसके लिए कपड़ों को किसी साफ और सूखी जगह पर फैला दें और उनके पास बेकिंग सोडा से भरी एक छोटी कटोरी रख दें। चाहें तो कपड़ों को एक बड़े बैग में रखकर अलग कटोरी में बेकिंग सोडा रख सकते हैं। कुछ घंटों बाद कपड़ों को बाहर निकालकर अच्छी तरह झाड़ दें। इससे काफी हद तक बदबू दूर हो सकती है।

2- इस तरह करें सफेद सिरके का इस्तेमाल

भारतीय घरों में सफेद सिरके का भी इस्तेमाल लंबे समय से साफ-सफाई में होता आ रहा है। इसकी मदद से कई तरह की दुर्गंध भी दूर किए जा सकते हैं, जिसका असर कपड़ों में भी दिख सकता है। अगर जैकेट, स्वेटशर्ट या अन्य ऐसे गर्म कपड़ों से बदबू आ रही है, जिन्हें पानी से धोया जा सकता है, तो उन्हें धोते समय वॉशिंग मशीन के फैब्रिक सॉफ्टनर वाले हिस्से में थोड़ा सफेद सिरका डाल सकते हैं। इससे कपड़ों में जमा साबुन के अवशेष और कुछ गंध पैदा करने वाले तत्व हटाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, ऊनी और नाजुक कपड़ों पर इसका इस्तेमाल करने से पहले उनके केयर लेबल को जरूर देख लें।

3- धूप और हवा लगने दें

कई बार कपड़ों को लगातार अलमारी में रखने या एक के ऊपर एक रखने से उनमें हवा नहीं पहुंच पाती। इससे नमी और बासीपन की गंध बढ़ सकती है। ऐसे में गर्म कपड़ों को हैंगर पर टांगकर किसी हवादार जगह पर कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। इसके अलावा सर्दियों के कपड़ों में से आ रही बदबू को दूर करने का सबसे आसान तरीका इन्हें धूप में रखना है। सर्दियों के कपड़ों को हल्की धूप में कुछ घंटों के लिए रख दें। इससे कपड़ों में मौजूद नमी कम करने में मदद मिलती है।

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