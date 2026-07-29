सावन के महीने का हिंदू धर्म में बेहद ही खास महत्व है। यह माह भगवान शिव को समर्पित है। इस दौरान महादेव की पूरी श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना और उपासना की जाती है। अक्सर भारतीय घरों में लोग पूजा-पाठ करने के लिए लकड़ी या मार्बल का छोटा सा मंदिर भी रखते हैं। सावन शुरू होने से पहले लोग अपने घर में रखे मंदिर की सफाई भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर की साफ-सफाई करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पूजा के दौरान धूपबत्ती, अगरबत्ती और दीए जलाए जाते हैं। इनसे निकलने वाला धुआं मंदिर में काला निशान छोड़ जाता है।

मंदिर में लगे काले निशानों को अगर समय रहते साफ न किया जाते तो ये और भी गहरे हो जाते हैं और इन्हें साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। हालांकि, कुछ आसान घरेलू तरीके हैं, जिनकी मदद से मंदिर में लगे काले धुएं को आसानी से साफ किया जा सकता है।

पहला काम

मंदिर को साफ करने से पहले उसे पूरी तरह खाली कर दें। मूर्तियों, कपड़ों और पूजा के सामान को किसी साफ जगह पर रख दें। इसके बाद एक सूखे कपड़े से मंदिर को अच्छी तरह पोंछ दें। इससे मंदिर में जमी हल्की धूल-मिट्टी आसानी से हट जाती है।

1- सिरका से करें साफ

अगर मंदिर में काले दाग ज्यादा गहरे हैं, तो सिरके की मदद से भी इसकी सफाई कर सकते हैं। इसके लिए बराबर मात्रा में सिरका और पानी का घोल तैयार कर लें। अब इस घोल को दाग वाली जगह पर लगाकर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद मुलायम ब्रश की मदद दाग को साफ करें और फिर एक गीले कपड़े से मंदिर को पोंछ दें।

2- बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल

मंदिर में लगे धुएं के काले दाग को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी में बेकिंग सोडा लें और इसमें पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। इस पेस्ट को मंदिर में दाग वाली जगह पर अच्छी तरह लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद ब्रश की मदद से हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर दें और फिर साफ कपड़े से पोंछ दें।

3- गर्म पानी और डिश वॉश

डिश वॉश और गर्म पानी की मदद से भी मंदिर में लगे धुएं के काले दाग और अन्य धब्बों की भी आसानी से सफाई कर सकते हैं। इसके लिए गर्म पानी में थोड़ा सा डिश वॉश डालकर अच्छे से घोल तैयार कर लें। इसके बाद मंदिर में लगे सभी दाग वाली जगह पर इसे छिड़क दें या फिर घोल में कपड़ा डुबोकर अच्छे से रगड़ दें। इससे लकड़ी और मार्बल दोनों तरह के मंदिर पर लगे दाग को आसानी से हटाए जा सकते हैं।

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