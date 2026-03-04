होली खेलने के बाद सबसे मुश्किल काम होता है रंग को छुड़ाना। चाहे रंग कपड़े पर लगे हों या फिर दीवार और अन्य जगहों पर, इन्हें छुड़ाना किसी चुनौती से कम नहीं होता है। कई बार रंग खेलते वक्त घर की दीवारें, फर्श, लकड़ी के फर्नीचर और दरवाजे भी गंदे हो जाते हैं। हालांकि, कुछ उपाय हैं जिनकी मदद से इन्हें साफ किया जा सकता है।

फर्नीचर से रंग हटाने का आसान तरीका

नारियल तेल और नींबू: नारियल तेल में कुछ बूंदें नींबू का रस मिला लें और इसे कपड़े में लगाकर हल्के हाथों से फर्नीचर पर रगड़ें। इससे रंग हल्का हो सकता है।

नेलपॉलिश रिमूवर: फर्नीचर पर लगे रंग को साफ करने के लिए नेलपॉलिश रिमूवर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एसिटोन नामक केमिकल होता है जो दाग हटाने में मदद करता है। कॉटन में नेलपॉलिश रिमूवर लगाकर फर्नीचर पर दाग वाली जगह पर हल्के हाथों से रगड़ें। इससे रंग का असर कम हो सकता है।

दीवारों की सफाई

होली के मौके पर जब लोग घर में होली खेलते हैं तो इससे दीवारें भी गंदी हो जाती हैं। दीवारों पर लगे रंग को छुड़ाने के दौरान पेंट भी खराब हो जाता है। ऐसे में बेकिंग सोडा मदद कर सकता है। बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें और दीवारों पर रंगों के धब्बों पर लगाकर धीरे-धीरे हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें।

दरवाजे और खिड़कियों की सफाई

दरवाजे और खिड़कियों की सफाई पर लगे रंग के जिद्दी दागों को हटाने के लिए नेलपॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही गीले कपड़े में नारियल तेल या सिरका लगाकर भी साफ कर सकते हैं। इससे पक्के रंग का असर हल्का हो सकता है।

फर्श की सफाई

टाइल्स और मार्बल्स पर जब रंग गिरता है तो सूखने के बाद इसे छुड़ाना काफी कठिन होता है। इसकी वजह से फर्श काफी गंदे दिखते हैं। फर्श पर गिरे गंदे दागों को साफ करने के लिए बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को फर्श पर जहां भी दाग पड़े हैं वहां पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद गीले कपड़े से रगड़कर साफ कर दें।

फर्श से जिद्दी दागों को साफ करने का एक और तरीका है। आधी बाल्टी गुनगुने पानी में आधा कप सफेद सिरका मिला दें। अब स्क्रबर की मदद से फर्श पर लगे रंगों को रगड़कर साफ करें। इससे रंग धीरे-धीरे साफ हो सकते हैं।



