फेशियल हेयर को घर बैठे हटाएं, इन 3 आसान तरीकों से बनाएं फेस पैक

हर व्यक्ति चाहता है कि उनका चेहरा खूबसूरत और बेदाग दिखे। हालांकि, कई बार हार्मोनल बदलाव के वजह से चेहरे पर अधिक बाल नजर आते हैं। कई लोग चेहरे के बाल या फेशियल हेयर से छुटकारा पाने के लिए महंगे उपचार जैसे कि लेजर ट्रीटमेंट करवाते हैं। वहीं, कुछ लोग इससे निदान के लिए थ्रेडिंग और फेस वैक्सिंग का सहारा भी लेते हैं जो बेहद कष्टदायक होता है। हाथ-पैर की त्वचा की तुलना में हमारा चेहरा ज्यादा सेंसिटिव होता है जिस वजह से वैक्सिंग करवाना पीड़ादायक हो सकता है। ऐसे में घर पर बने फेस पैक्स का उपयोग करना किफायती भी होता है और इसमें दर्द भी नहीं होता। आइए जानते हैं फेशियल हेयर हटाने के लिए घर पर कैसे बनाएं फेस पैक।

पपीता और हल्दी फेस पैक: किचन में आसानी से मिलने वाले पपीता और हल्दी का इस्तेमाल स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ‘ओनली माय हेल्थ’ में छपी खबर के अनुसार, कच्चे पपीते को टुकड़ों में काट लें। उसमें एक चम्मच हल्दी मिलाएं और उसे पीस लें। इस पैक को फेशियल हेयर पर लगाकर 15-20 मिनट तक रहने दें और उसके बाद हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। कच्चे पपीते में पाया जाने वाला पपाइन बालों के रोमों को विस्तार देता है जिससे वो हट जाते हैं साथ ही, इससे डेड स्किन सेल्स भी हट जाते हैं। इस पेस्ट का इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 बार करें।

ओट्स-केला फेसपैक: ओट्स और केला दोनों ही लोग नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। इस पैक को बनाने के लिए आपको 2 चम्मच ओट्स के साथ 1 पके हुए केले की जरूरत होगी। केले को मैश करके उसमें ओट्स मिलाकर एक पेस्ट तैयार करें। कुछ देर के लिए इसे चेहरे पर लगा के छोड़े और फिर सर्कुलर मोशन में मसाज करें। उसके बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। इस पैक के इस्तेमाल से न केवल आपके चेहरे के बाल हटेंगे बल्कि आपका चेहरा सॉफ्ट और हाइड्रेटेड भी रहेगा। हर तरह के स्किन पर इस पेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हफ्ते में एक बार इस पैक को लगाएं और अनचाहे चेहरे के बालों से राहत पाएं।

मसूर दाल फेस पैक: मसूर दाल खाने में तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही ये स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। फेशियल हेयर को हटाने के लिए आपको थोड़े मसूर दाल के साथ हल्दी, शहद और नींबू के रस की जरूरत पड़ेगी। रात भर मसूर दाल को पानी में भिंगोकर रखें। उसके बाद भीगे हुए दाल में थोड़ा शहद, नींबू का रस और हल्दी मिलाकर पीस लें। इस पेस्ट से चेहरे पर मसाज करें और कुछ देर तक रहने दें। अंत में ठंडे पानी से चेहरे को धो लें।

