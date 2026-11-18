कई बार खाना बनाते समय तेल या घी थोड़ा ज्यादा पड़ जाता है। दाल में तड़का लगाते वक्त, सब्जी में मसाला भूनने के लिए या किसी ग्रेवी वाली डिश को तैयार करते समय जब तेल कढ़ाई या पैन में डाला जाता है तो कई बार ये अंदाजा न लग पाने की वजह से ज्यादा हो जाता है।

नतीजा यह होता है कि दाल-सब्जी या कोई भी ग्रेवी जब तैयार हो जाती है तो खाते समय ये तेल ऊपर तैरने लगता है। इससे न सिर्फ डिश देखने में ज्यादा ऑयली लगती है, बल्कि कई लोगों को इसे खाने में भी परेशानी होती है। अगर आपके साथ भी कभी ये समस्या हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यहां बताए कुछ टिप्स की मदद से बिना खाने का स्वाद बिगाड़े ही एक्स्ट्रा तेल को अलग कर सकते हैं।

एक्स्ट्रा ऑयल कम करने के आसान तरीके

चम्मच या कलछी से निकालें ऊपर तैरता तेल

अगर दाल या ग्रेवी के ऊपर तेल की परत साफ नजर आ रही है, तो सबसे पहले गैस बंद कर दें। खाने को 2-3 मिनट बिना हिलाए छोड़ दें, ताकि तेल ऊपर इकट्ठा हो जाए। अब एक बड़ी चम्मच या छोटी कलछी की मदद से ऊपर तैर रहा तेल धीरे-धीरे निकाल लें। ध्यान रखें कि चम्मच को बहुत अंदर न डालें, वरना दाल या ग्रेवी भी साथ निकल सकती है।

ग्रेवी को कुछ देर ठंडा होने दें

कई बार गर्म ग्रेवी में तेल और मसाले एक साथ नजर आते हैं। ऐसे में गैस बंद करके डिश को कुछ देर स्थिर रहने दें। ठंडा होने पर तेल की परत अलग दिखाई देने लगती है। इसके बाद चम्मच से उसे आसानी से निकाल सकते हैं। यह तरीका खासतौर पर उन ग्रेवी में काम आता है, जिनमें तेल ऊपर जमा हो जाता है।

फ्रिज में रखकर जमाएं एक्स्ट्रा फैट

अगर आप खाना तुरंत नहीं परोसने वाले हैं, तो ग्रेवी या दाल को ठंडा करके कुछ समय के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। घी और कई तरह की चिकनाई ठंड में जमकर ऊपर परत बना लेती है। इसे चम्मच से हटाना आसान होता है। ध्यान रहे कि हर तरह का कुकिंग ऑयल फ्रिज में पूरी तरह नहीं जमता, इसलिए यह तरीका तेल के प्रकार पर निर्भर करता है।

पेपर टॉवल से सोखें ऊपर की चिकनाई

अगर किसी डिश के ऊपर तेल की पतली परत है, तो फूड-ग्रेड पेपर टॉवल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर टॉवल को हल्के से तेल की सतह पर एक पल के लिए छुआएं और तुरंत हटा लें। यह ऊपर मौजूद चिकनाई को सोख सकता है। इसे खाने में डुबोएं नहीं और ज्यादा देर तक न रखें, वरना ग्रेवी भी सोख सकता है।

ग्रेवी से तेल अलग करने के लिए फैट सेपरेटर इस्तेमाल करें

अगर आप अक्सर दाल, सूप या ग्रेवी बनाते हैं, तो फैट सेपरेटर काम आ सकता है। इसमें ग्रेवी डालकर कुछ देर छोड़ने पर तेल ऊपर और तरल नीचे अलग हो जाता है। इसके बाद नीचे के हिस्से से ग्रेवी निकाल सकते हैं और ऊपर जमा तेल को छोड़ सकते हैं।

डिश की मात्रा बढ़ाकर स्वाद संतुलित करें

अगर तेल मसाले और ग्रेवी में अच्छी तरह मिल चुका है और ऊपर अलग परत नहीं बन रही, तो उसे पूरी तरह निकालना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में बिना तेल के थोड़ी और उबली हुई दाल, सब्जियां या ग्रेवी का बेस मिलाकर डिश की मात्रा बढ़ा सकते हैं।