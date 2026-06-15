Religious Places Near Vaishno Devi: भारत के प्रसिद्ध और पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल लाखों लोगों की भीड़ उमड़ती है। यहां श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर माता के दर्शन करने आते हैं। अगर आप भी इस पवित्र धाम की यात्रा पर जा रहे हैं तो इसके साथ आसपास मौजूद कई धार्मिक जगहों के दर्शन भी कर सकते हैं।

वैष्णो देवी मंदिर

वैष्णो देवी मंदिर प्राचीन और प्रसिद्ध भारतीय मंदिरों में शामिल है जो जम्मू-कश्मीर के कटरा के पास पहाड़ियों पर स्थित है। यह भारत के सबसे अधिक देखे जाने वाले तीर्थ स्थलों में शामिल है। यहां हर साल लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आते हैं। यहां ट्रेन, सड़क या हवाई यात्रा के जरिए कटरा पहुंच सकते हैं जहां से फिर यात्री पैदल माता के दर्शन करने पहुंचते हैं।

शिवखोड़ी गुफा

माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद शिवखोड़ी गुफा घूमने का प्लान कर सकते हैं। यह जगह मंदिर के करीब 90 किमी की दूरी पर स्थित है, जो भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि यहां मौजूद शिवलिंग प्राकृतिक रूप से प्रकट हुए हैं। इसे कई लोग छोटा अमरनाथ भी कहते हैं।

बाबा धनसर

कटरा से करीब 15 किमी दूर स्थित करुआ गांव में बाबा धनसर का मंदिर स्थित है। यहां पर मौजूद प्राकृति शिवलिंग पर्यटकों के बीच आकर्षक का केंद्र है। इस शिवलिंग पर सालबर पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। मान्यताओं के अनुसार नागराज शेषनाग के पुत्र बाबा धनसर ने महादेव शिवशंकर की मदद से करुआ गांव के लोगों को राक्षस से बचाया था। यही कारण है कि लोग इस जगह को पवित्र मानते हैं।

नौ देवी गुफा मंदिर

यह मंदिर कटरा से करीब 10 किमी दूर स्थित है जो मां दुर्गा के नौ स्वरूपों को समर्पित है। यह मंदिर एक प्राकृति गुफा के अंदर बना है जो दिखने में लगभग वैष्णो देवी मंदिर से ही है। मंदिर में नवदुर्गा के नौ रूपों की प्रतिमाएं हैं जिनके दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है।

रघुनाथ मंदिर

यह मंदिर मुख्य रूप से भगवान राम को समर्पित है जो अपनी सुंदर और अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन करने के बाद आप यहां दर्शन करने आ सकते हैं। वैष्णो देवी से इस मंदिर की दूरी करीब 45 किमी होगी। यहां पर परिवार के साथ दर्शन करने आ सकते हैं। यह जगह मन को आध्यात्मिक शांति देती है।