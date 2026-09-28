Places to Visit in October: मानसून के बाद का मौसम बहुत ही सुहवाना होता है। बारिश के बाद सुबह-शाम हल्की ठंड महसूस होने लगती है। दिन के समय भी मौसम अच्छा रहता है। यही वजह है कि अक्टूबर में ज्यादातर लोग घूमने का प्लान करते हैं। यह महीना घूमने के लिए बेहतरीन माना जाता है। भारत में कई शानदार जगहें हैं जिन्हें एक्सप्लोर किया जा सकता है। हालांकि अगर आप धार्मिक जगहों पर जाना चाहते हैं, तो कुछ खास जगहों का रुख कर सकते हैं।

अक्टूबर में शारदीय नवरात्रि और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहार आने वाले हैं। इस खास अवसर पर भारत की कुछ प्रसिद्ध धार्मिक जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो यहां बताई गई जगहों को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं अक्टूबर में किन धार्मिक जगहों का रुख किया जा सकता है।

कोलकाता

कोलकाता में दुर्गा पूजा उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक यहां पर दुर्गा पूजा देखने के लिए आते हैं। अगर आप अक्टूबर में अनोखा धार्मिक अनुभव लेना चाहते हैं, तो कोलकाता आने का प्लान कर सकते हैं। यहां का पारंपरिक खाना और दुर्गा पंडाल को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

वाराणसी

भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक वाराणसी अक्टूबर के महीने में घूमना बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मानसून के बाद यहां का मौसम सुहावना हो जाता है, जिसकी वजह से दिन में घाट पर बैठकर समय बिताना आनंद देता है। प्राचीन मंदिर, घाटों और लोकल फूड को एंजॉय कर सकते हैं।

ऋषिकेश

अक्टूबर में यहां का मौसम काफी साफ रहता है। सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस होने लगती है। यहां पर रिवर राफ्टिंग, योग, गंगा आरती और ट्रेकिंग का लुत्फ लिया जा सकता है। अगर आप दो या तीन दिन की छोटी ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो ऋषिकेश बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यहां पर आसपास कई शानदार जगहों और नजारों का मजा ले सकते हैं।

उज्जैन

मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर मंदिर काफी प्रसिद्ध है, जहां पर बड़े-बड़े सेलिब्रिटी दर्शन करने जाते हैं। अक्टूबर में किसी धार्मिक जगह की सैर करना चाहते हैं, तो उज्जैन को ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। यहां पर मंदिर में पूजा व आरती का आनंद लेने के बाद आसपास की खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं।

मथुरा-वृंदावन

नवरात्रि और दशहरा पर मथुरा-वृंदावन में अलग ही अनुभव देखने को मिलता है। देवी के मंदिरों में अलग ही रौनक रहती है। अगर आप दिल्ली या आसपास रहते हैं, तो यहां पर जाने का प्लान बना सकते हैं। प्रेम मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, इस्कॉन मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा खाने-पीने के लिए भी यहां कई स्वादिष्ट चीजें मिलती हैं।

पुरी

ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर दुनियाभर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर चार धामों में से एक है। इसके अलावा पुरी में गुंडिचा मंदिर, लोकनाथ मंदिर और पुरी बीच भी हैं। यहां पर आप कई सारी धार्मिक जगहों को एक्सप्लोर करने के साथ-साथ बीच लाइफ का भी आनंद ले सकते हैं। शांति और सुकून से समय बिताने के लिए यह जगह बेहतरीन साबित हो सकती है।