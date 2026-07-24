रिश्ते की डोर बहुत नाजुक होती है। शुरुआत में कपल के बीच उत्साह, बातचीत और समय साथ में बिताने की चाह ज्यादा होती है, लेकिन वक्त के साथ यह कई बार यह सभी चीजें कम होने लगती हैं। इसकी वजह अलग-अलग हो सकती है। जब एक पार्टनर बदल रहा होता है तो दूसरा मानसिक रूप से बहुत परेशान रहने लगता है।

बार-बार उसके दिमाग में यही सवाल आता है क्या सामने वाला इंसान उससे अब भी प्यार करता है या फिर सिर्फ टाइम पास कर रहा है। पार्टनर के व्यवहार में बदलाव देखकर खुद को अनदेखा या असुरक्षित महसूस होने लगता है। ऐसे में आपको कुछ संकेत एक साथ लंबे समय तक दिखाई दें, तो दोनों को खुलकर बातचीत करनी चाहिए।

आपको प्राइऑरिटी देना कम कर देना

आजकल हर व्यक्ति अपनी पढ़ाई, नौकरी या परिवार कहीं न कहीं व्यस्त हो सकता है। लेकिन अगर आपका पार्टनर हर बार आपके लिए समय निकालने से बचता है, जबकि दूसरी चीजों के लिए उसके पास समय होता है, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि अब वह रिश्ते में आपको प्राइऑरिटी नहीं देना चाहता है। ऐसे में आपको सीधे आरोप लगाने की बजाय उनसे एक बार बैठकर बात करनी चाहिए।

फ्यूचर की बातों से बचने लगे

जो भी इंसान अपने रिश्ते को लेकर सीरियस होता है, वह कभी न कभी फ्यूचर की प्लानिंग पर बात करता है। अगर पहले वह फ्यूचर को लेकर बात करता था और अब हर बार टॉपिक चेंज कर देता है या क्लीयर जवाब देने से बचता है, तो यह ध्यान देने वाली बात हो सकती है।

बातचीत सिर्फ जरूरत तक सीमित हो जाए

अगर रिश्ते की शुरुआत में पहले घंटों बातें होती थीं और अब सिर्फ “खाना खाया?”, “घर पहुंच गए?” या किसी काम से जुड़े मैसेज ही आते हैं, तो रिश्ते में भावनात्मक दूरी बढ़ने का संकेत हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें कि कुछ समय के लिए बिजी शेड्यूल भी इसका कारण हो सकता है। इसलिए पैटर्न पर ध्यान दें, किसी एक-दो दिन पर नहीं।

आपकी फीलिंग और बातों में दिलचस्पी कम हो जाए

रिश्ते में दोनों लोग एक-दूसरे की खुशी, परेशानी, फीलिंग और बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपका पार्टनर आपकी बातों को बार-बार टाल देता है, आपकी परेशानियों को हल्के में लेता है या आपकी खुशियों में शामिल नहीं होता, तो भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ सकता है।

छोटी-छोटी बातों पर दूरी बनाने लगे

हर रिश्ते में लड़ाई-झगड़े चलते रहते हैं। लेकिन अगर हर बहस के बाद वह कई दिनों तक बात बंद कर दे, मिलने से बचे या हर समस्या से भागने की कोशिश करे, तो यह भी संकेत हो सकता है कि अब आपके पार्टनर को आपमें इंटरेस्ट नहीं रहा है।

भरोसा और ट्रांसपेरेंसी कम होती जाए

अगर पहले की तुलना में वह अपनी जिंदगी की बातें आपसे साझा नहीं करता, हर सवाल पर चिढ़ जाता है या बिना वजह बहुत ज्यादा चीजों को सीक्रेट रखने लगता है, तो यह भावनात्मक दूरी का संकेत हो सकता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। जरूरत पड़ने पर किसी योग्य रिलेशनशिप काउंसलर या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर विकल्प हो सकता है।