सेब का सेवन लगभग हर घर में किया जाता है। आमतौर पर इसे ताजे फल के रूप में खाया जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन, पानी और प्राकृतिक शुगर के अलावा खनिज भी पाए जाते हैं। मार्केट में हम जब भी सेब खरीदने जाते हैं तो ज्यादातर लाला और चमकदार सेब चुनना पसंद करते हैं और घर लाने पर पता चलता है कि इसमें काफी कम मिठास है। अक्सर लोगों को लगता है कि लाल सेब ज्यादा मीठा होते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।

दरअसल, सेब की कई किस्में होती हैं, जिनका स्वाद मीठा, हल्का खट्टा या मीठा-खट्टा हो सकता है। इनका रंग हरे, पीले, गुलाबी से लेकर गहरा लाल तक हो सकता है। इसलिए केवल सेब का रंग देखकर उसकी मिठास का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, फल की खुशबू, ताजगी और किस्म जैसे कई संकेतों से मीठे सेब का चुनाव किया जा सकता है।

1- खुशबू पर ध्यान दें

सेब खरीदते वक्त सबसे पहले सेब को पास लाकर उसकी हल्की खुशबू महसूस करें। ज्यादातर पके हुए और अच्छी गुणवत्ता वाले सेब हल्की प्राकृतिक मीठी खुशबू देते हैं। अगर सेब में बिल्कुल खुशबू नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ये अंदर से खराब है।

2- वजन से करें पता

मीठे सेब का चुनाव उसके वजन से भी कर सकते हैं। इसके लिए एक ही आकार के दो सेबों को हाथ में लेकर देखें। जो सेब अपने आकार के हिसाब से भारी और ठोस महसूस हो, उसमें पानी की मात्रा अच्छी होने की संभावना होती है। यह सेब के ताजे और रसदार होने का संकेत माना जाता है।

3- दबाकर करें पता

सेब को हथेली में लेकर हल्के से दबाकर उसकी मजबूती देखें। अच्छा सेब सामान्य तौर पर फर्म और ठोस महसूस होता है। अगर सेब ज्यादा दब रहा है और दबाने पर गड्ढा बन जा रहा है, तो वह ज्यादा पका या खराब हो सकता है।

4- रंग से करें पता

सेब के नीचे की तरफ हल्का पीलापन या सुनहरी चमक है, तो वह पेड़ पर अच्छी तरह पका माना जाता है। वहीं, सेब की सतह पर जो छोटे-छोटे सफेद दाने जैसे निशान होते हैं, अगर वे उभरे हुए और साफ नजर आ रहे हैं, तो सेब के मीठे होने की संभावना ज्यादा हो सकती है।

5- डंठल से करें पता

सेब के डंठल वाले हिस्से में अगर अधिक सिकुड़न, नमी, फफूंद या सड़न के निशान नजर आ रहे हैं, तो इसे लेने से बचना चाहिए। अगर डंठल हरा और भूरा है तो यह उसके ताजेपन का संकेत हो सकता है।

6- किस्म से करें पता

मिठास का पता करने के लिए सेब के किस्म की जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है। अलग-अलग किस्मों का स्वाद अलग होता है। कुछ किस्में ज्यादा मीठी होती हैं तो कुछ में मीठे के साथ खट्टापन होता है। भारत में अंबरी, रॉयल डिलीशियस, रेड चीफ और गोल्डन डिलिशियस जैसी सेब की किस्में मीठी मानी जाती हैं।

किस्में मीठी

7- चमकदार दिखने वाले सेब

अक्सर लोग लाल और चमकदार दिखने वाले सेब खरीदना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ सेबों के बाहरी सतह को चमकदार बनाने और लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए खाद्य-ग्रेड वैक्स कोटिंग की जाती है। सेब खरीदते समय ताजगी, खुशबू, मजबूती और किस्म का ध्यान में रखकर मीठे फल का चुनाव किया जा सकता है।

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