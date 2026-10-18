घर को आकर्षक और खूबसूरत बनाने के लिए कई तरह के सजावटी पौधों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रंग-बिरंगे फूलों वाले पौधे ही नहीं बल्कि हरी-भरी पत्तियों वाले पौधे भी शामिल हैं। इन्हीं में से एक ऑर्किड का पौधा भी है। जिसे ज्यादातर लोग बालकनी, लिविंग रूम या स्टडी रूम में रखना पसंद करते हैं। हालांकि इस पौधे से जुड़ी कुछ आम समस्याएं हर बार देखने को मिलती है। जैसे जड़ों का सड़ना, ब्लड ब्लास्ट या पत्तियों का पीला पड़ना या मुरझाना। जिससे पौधा एक समय बाद सूख जाता है। अगर आपके घर में भी लगे ऑर्किड के पौधे की पत्तियां सूख रही हैं या मुरझा रही हैं, तो कुछ गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। हालांकि इनकी पहचान करके आप पौधे को हरा-भरा रख सकते हैं।

दरअसल कुछ सामान्य कारणों की वजह से ऑर्किड की पत्तियां मुरझाने लगती हैं। जिसे पहचानकर आप पौधे को दोबारा हरा-भरा कर सकते हैं। इसके लिए पौधे की सही देखभाल जरूरी है। यहां बताए गए तरीकों से आपको मदद मिल सकती है।

खराब जड़ें

ऑर्किड के पत्ते अगर सूख रहे हैं, तो इसके पीछे जड़ें जिम्मेदार हो सकती हैं। अगर पौधे की जड़ें मजबूत नहीं होंगी तो इसके पत्ते भी कमजोर हो सकते हैं। इसके लिए पौधे को पहले सावधानी से गमले से निकाल लें। अब खराब और काली जड़ों को साफ कैंची की मदद से छांट दें। इस पौधे को पुरानी मिट्टी में न लगाएं। इसके लिए आप नई मिट्टी तैयार करें जिसमें परलाइट, चारकोल, छाल और स्फैग्नम मॉस हो। पौधे को इस मिश्रण में लगाकर पानी दे दें। गमले में दोबारा पानी तभी डालें जब मिट्टी ऊपर से सूख जाए।

ज्यादा पानी देना

ऑर्किड के पत्ते सूखने या मुरझाने के पीछे की वजह ज्यादा पानी या खराब ड्रेनेज हो सकता है। इस समस्या को ओवर वॉटरिंग कहते हैं। यह गमले में खराब ड्रेनेज या खराब मिट्टी की वजह से हो सकता है। अगर आपको ऑर्किड के गमले की मिट्टी गीली दिख रही है, तो इसे पानी देने की जरूरत नहीं है। इसमें जरूरत से ज्यादा पानी या कम पानी पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है।

क्राउन रोट

यह पौधों में होने वाली एक फंगल बीमारी है, जिसमें मिट्टी की सतह के पास का तना और जड़ का ऊपरी हिस्सा सड़ने लगता है। इसकी वजह से पौधे की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं या मुरझाने लगती हैं। पौधों का विकास रुक जाता है और धीरे-धीरे सूखकर मर जाता है। इसके पीछे का कारण गमले की मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी भरा रहना या खराब ड्रेनेज हो सकता है।

पुराने पत्तों को हटाएं

ऑर्किड के पुराने पत्ते कई बार पीले होकर मुरझाने लगते हैं। ऐसे में इन्हें आप तोड़कर अलग कर सकते हैं। पौधे में जो पत्तियां आपको झुकी हुई, मुरझाई हुई या खराब दिख रही हैं, उन्हें हटा सकते हैं। सिर्फ उन पत्तों को अलग करें जो पीले दिख रहे हैं। सभी पत्तों को हटाने से पौधा मर सकता है। इसलिए यह काम सावधानी से करें। इस पौधे को सही रोशनी, तापमान, पानी और पॉटिंग मिक्स यानी मिट्टी के मिश्रण की जरूरत होती है।