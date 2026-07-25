Gardening Tips: गुलाब का पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है, जिसे ज्यादातर लोग अपने घर के गार्डन, छत या बालकनी में लगाना पसंद करते हैं। इस पौधे को लगाने के लिए कई लोग कटिंग का इस्तेमाल करते हैं, जो एक आसान तरीका माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कटिंग लगाने के बाद उसमें पत्तियां आना शुरू हो जाती हैं, जिससे हमें लगता है कि पौधा तरह तैयार हो गया है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार कटिंग के ऊपर की ग्रोथ दिखती है लेकिन नीचे से पौधे की जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पाती हैं। जिसकी वजह से गुलाब की कटिंग कुछ ही दिनों में सूखने लगती है।

अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे गुलाब की कटिंग लगाने या उसकी देखभाल के दौरान हुई सामान्य गलतियां जिम्मेदार हो सकती हैं। आइए जानते हैं कटिंग सूखने का कारण और इस समस्या से कैसे बचा जाए।

कटिंग को बार-बार न छेड़ें

कई लोग यह देखने के लिए बार-बार कटिंग को हिलाते हैं कि जड़ें बनी हैं या नहीं। ऐसा करने से नई और नाजुक जड़ें टूट सकती हैं। एक बार कटिंग लगाने के बाद उसे स्थिर रहने दें। बिना जरूरत गमले की जगह बदलने या मिट्टी को कुरेदने से बचें। अगर कटिंग में पत्तियां आने लगी हैं, तो उसे तुरंत बड़े गमले में ट्रांसफर करने से बचें।

गलत कटिंग का चुनाव

गुलाब की कटिंग लगाने के बाद कई बार उसमें नई पत्तियां आने लगती हैं, लेकिन नीचे से जड़ें उतनी अच्छी तरह विकसित नहीं हो पाती। जिसकी वजह से कटिंग धीरे-धीरे सूखने लगती है। अगर आपने बहुत पतली, कमजोर या सूखी टहनी चुनी है, तो कटिंग सूख सकती है। वहीं मोटी और हरी शाखाओं की कटिंग अच्छा पौधा तैयार कर सकती है।

गुलाब की कटिंग सूखने से कैसे बचाएं

गुलाब की कटिंग लगाने के बाद उसे ऐसी जगह रखें, जहां पर हल्की धूप आती हो। तेज धूप में रखने से कटिंग सूख सकती है। साथ ही नमी वाले मौसम में फंगल संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए जरूरत पड़ने पर पौधों के लिए फंगीसाइड स्प्रे किया जा सकता है। अगर कटिंग की जड़ें सही से विकसित नहीं हो रही हैं, तो समय-समय पर फॉस्फोरस युक्त खाद का उपयोग सीमित मात्रा में कर सकते हैं। इससे कटिंग मजबूत होती है और सूखने की संभावना भी कम हो सकती है।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।