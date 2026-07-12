Nal se Pani Tapakna Kaise Band Kare: कई बार आपने देखा होगा कि किचन, बाथरूम या वॉशबेसिन के नलों को बंद करने के बाद भी उनमें से पानी टपकता रहता है। यह एक आम समस्या है जिसका सामना कई लोग करते हैं। लगातार नल से पानी टपकने की वजह से पानी की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही इससे पानी का बिल भी बढ़ सकता है। ऐसे में नल टपकने का कारण पता करना जरूरी है, ताकि इस समस्या को ठीक किया जा सकता है।

अक्सर घरों में लगे नलों से एक समय बाद पानी टपकने की समस्या देखने को मिलती है। जिसको कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं और पानी टपकने से रोकने के लिए नल को रबर या कपड़े की मदद से बांध देते हैं। हालांकि ये उपाय पूरी तरह पानी टपकने से रोकने में मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में इसके पीछे की वजह जानकर आप इसे ठीक कर सकते हैं।

वॉशर का घिसना

नल से पानी टपकने का सबसे आम कारण घिसा हुआ वॉशर हो सकता है। नल के हैंडल के अंदर लगा वॉशर नल बंद होने पर पानी को अंदर जाने से रोकने में मदद करता है। समय के साथ लगातार उपयोग करने से वॉशर खराब हो सकता है। जिसकी वजह से पानी टपकने लगता है। ऐसे में वॉशर को बदलना इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है।

ढीले या खराब पार्ट्स

समय के साथ नल के अंदर के स्क्रू, नट या अन्य हिस्से ढीले हो सकते हैं। जिसकी वजह से पानी टपकना शुरू हो जाता है। ऐसे में इन्हें टाइट करना जरूरी होता है। इसके लिए टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो नल को लीकप्रूफ बनाने में मदद कर सकता है।

गंदगी हो सकती है वजह

कई बार हार्ड वॉटर की वजह से नल के अंदर खनिजों की परत जम जाती है। इससे नल के अंदर का हिस्सा ठीक से काम नहीं करता है और पानी टपकने की समस्या हो सकती है। ऐसे में नल की सफाई करके इस समस्या को ठीक किया जा सकता है। इसके लिए नल के पार्ट्स को पानी और सिरके के घोल में डालकर गंदगी को साफ करें। अब पानी से दोबारा साफ करके नल को फिट कर दें।

इन बातों का रखें ध्यान

अगर इन उपायों के बाद भी पानी टपकना बंद नहीं हो रहा है, तो आप प्लंबर को बुला सकते हैं।

नल को जरूरत से ज्यादा ताकत लगाकर बंद करने की कोशिश न करें, ऐसा करने से पार्ट्स जल्दी खराब हो सकते हैं।

लंबे समय से पानी टपक रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। समय के साथ यह समस्या बढ़ सकती है।

समय-समय पर नल की सफाई कर सकते हैं, जिससे गंदगी और खनिज जमा नहीं होंगे।