देसी हो या मॉडर्न किसी भी तरह की आउटफिट के साथ हील्स लुक में चार चांद लगा देती हैं। ऑफिस, शादी, त्योहार या किसी भी फंक्शन में इन्हें पहनना पसंद किया जाता है। हालांकि कई बार चलते समय आवाज आने लगती है। खासकर ऑफिस, लाइब्रेरी, कॉरिडोर या हॉल जैसी जगहों पर आवाज आने पर लोग मुड़-मुड़कर देखने लगते हैं। इससे कई बार शर्मिंदगी महसूस हो सकती है।

अगर आपके साथ भी इस तरह की समस्या होती है, तो इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जिन्हें जानकर आवाज को रोकने की कोशिश की जा सकती है। आइए जानते हैं हील्स में चलते समय आवाज क्यों आती है और इसे कैसे रोक सकते हैं।

हील्स से टक-टक की आवाज आने का कारण

हार्ड हील टिप

कई बार आपने देखा होगा कि चलते समय हील्स से टक-टक की आवाज आती है। यह आवाज भीड़-भाड़ वाले इलाकों में इतनी परेशान नहीं करती। लेकिन ऑफिस, मीटिंग या किसी शांत जगह पर चलते समय हील्स से टक-टक की आवाज शर्मिंदगी का कारण बन सकती है। हील्स के नीचे लगी हार्ड प्लास्टिक या मेटल टिप की वजह से ऐसा हो सकता है। जब यह फर्श पर सीधे टकराती है तो तेज आवाज होती है।

चलने का तरीका

हील्स पहनना महिलाओं को पसंद होता है लेकिन चलते समय इससे निकलने वाली आवाज कई जगहों पर अच्छी नहीं लगती। कई बार इसके पीछे हमारे चलने का तरीका भी जिम्मेदार हो सकता है। हील्स वाले हिस्से को पहले रखने की वजह से भी तेज आवाज आ सकती है।

फर्श का प्रकार

हील्स की क्वालिटी के अलावा भी कई कारणों से टक-टक की तेज आवाज आ सकती है। चिकने और सख्त फर्श पर चलने की वजह से हील्स ही नहीं चप्पलों से भी आवाज आ सकती है। इसके अलावा हील पर रबर टिप नहीं होने की वजह से भी टक-टक की तेज आवाज आ सकती है।

रोकने के तरीके

चलने पर हील्स से आने वाली आवाज को कम करने के लिए हील्स के नीचे रबर पैड या रबर टिप लगवा सकती हैं। इससे आवाज आना बंद हो सकती है। बाजार में रबर या सिलिकॉन स्टिकर आते हैं, जिसे हील के नीचे चिपकाया जा सकता है। इससे भी आवाज आनी बंद हो सकती है। अगर आप नई हील्स खरीद रही हैं, तो उसके नीचे की ग्रिप को जरूर चेक करें।