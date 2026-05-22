Indian Jewellery Tradition: जब भी हम किसी ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं तो सोने या चांदी के गहने खरीदने पर उन्हें सुनार एक खूबसूरत से गुलाबी कागज में लपेटकर पैक किया जाता है। जिसकी वजह से उनकी चमक और ज्यादा बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ पैकिंग का तरीका मानते हैं लेकिन इसके पीछे कई दिलचस्प कारण छिपे हैं। दरअसल यह गुलाबी कागज गहनों की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी चमक को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। पुराने समय में सुनार इस कागज का इस्तेमाल करते हैं जो गहनों को नमी, धूल और हल्की खरोंच से बचाने में मदद करते थे।

खरोंच और धूल से बचाव

गहनों में लिपटे गुलाबी कागज सिर्फ खूबसूरती या दिखावे के लिए नहीं इस्तेमाल किए जाते बल्कि इन कागजों पर हल्की एंटी टार्निश कोटिंग की जाती है। जिसकी मदद से गहने हवा और नमी के संपर्क में आने से बचते हैं। दरअसल सोने या चांदी जैसी धातुएं लंबे समय तक पसीने, हवा और परफ्यूम जैसी चीजों के संपर्क में आने की वजह से अपनी असल चमक खो सकती हैं। खासकर चांदी जल्दी काली पड़ने लगती है। ऐसे में गुलाबी कागज गहनों को बाहरी नमी और धूल से बचाने में मदद करता है।

पुरानी परंपरा

भारत में गुलाबी और लाल जैसे रंगों को समृद्धि, उत्सव और शुभता से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि इन्हें शादियों और त्योहारों के मामले में इस रंग के गहने और कपड़े ज्यादा पसंद किए जाते हैं। सुनार गुलाबी रंग को शाही और आकर्षक माना जाता है जिसकी वजह से इनका इस्तेमाल किया जाता है। पुराने समय से सुनार गहनों को पैक करने के लिए गुलाबी कागज का इस्तेमाल करते थे। धीरे-धीरे भारत में समय के साथ यह एक परंपरा और पहचान का हिस्सा बन गए। कई दुकानों में आज भी ग्राहक को गहने इसी अंदाज में दिए जाते हैं।

चमक बढ़ाने में मददगार

गुलाबी रंग शुभ और आकर्षक माना जाता है। जब भी इनमें सोने या चांदी के गहनों को रखा जाता है तो यह उनकी चमक को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जिसकी वजह से ये ग्राहकों को ज्यादा आकर्षक और चमकदार दिखाई देने लगते हैं। वहीं, इन गहनों को सफेद या काले कागज में लपेटकर रखा जाएगा तो उनका लुक ज्यादा प्रभावी नहीं लगेगा। यही कारण है कि पैकिंग का रंग और सामग्री सीधे वस्तु की खूबसूरती पर असर डालते हैं।

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