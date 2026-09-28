काफी लोग ऐसे हैं जिन्हें लेदर के जूते, जैकेट, बेल्ट और बैग जैसे अन्य उत्पाद पसंद आते हैं। यह थोड़े महंगे भी होते हैं। लेकिन कई बार बाजार से लेदर की जगह लोग सिंथेटिक खरीद लाते हैं। ऐसे में वो पैसा तो असली लेदर का देते हैं लेकिन दुकानदार उन्हें सिंथेटिक से बना सामान पकड़ा देता है। दरअसल, लेदर और सिंथेटिक लेदर में अंतर करना कई बार मुश्किल हो जाता है। क्योंकि, सिंथेटिक भी लेदर जैसा नजर आता है। हालांकि, ध्यान से देखने और छूने पर कुछ ऐसे अंतर नजर आते हैं, जिनकी मदद से आप असली चमड़े और सिंथेटिक लेदर की पहचान कर सकते हैं। आइए जानते है:

1- लेबल देखें

लेदर को पहचानने का सबसे शुरुआती तरीका उसके लेबल को पढ़ना है। अगर उस पर लिखा है कि जेनुइन लेदर, फुल ग्रेन लेदर, टॉप ग्रेन लेदर या रियल लेदर, तो वह प्राकृतिक चमड़े की ओर संकेत करता है। वहीं, पीयू लेदर, सिंथेटिक लेदर, वीगन लेदर, फॉक्स लेदर या आर्टिफिशियल लेदर जैसे शब्द लिखे हैं तो यह आमतौर पर कृत्रिम सामग्री को इशारा करते हैं। हालांकि, कई बार इसके बाद भी धोखा खा सकते हैं।

2- सतह से करें पहचान

असली लेदर जानवरों की प्राकृतिक त्वचा से बनता है, इसलिए इसकी सतह पूरी तरह एक जैसी नहीं होती। इसमें हल्के निशान, छोटे-छोटे रोमछिद्र और प्राकृतिक पैटर्न दिखाई दे सकते हैं। सिंथेटिक लेदर मशीन से तैयार किया जाता है। इसलिए इसकी सतह अक्सर बहुत ज्यादा एकसमान दिखाई देती है। उस पर बने पैटर्न भी कई बार दोहराए हुए हो सकते हैं।

3- छूकर करें पहचान

असली लेदर को छूने पर नरम, लचीला और प्राकृतिक महसूस हो सकता है। हाथ की गर्मी के संपर्क में आने पर इसकी सतह कुछ देर में गर्म महसूस हो सकती है। वहीं, सिंथेटिक लेदर की सतह प्लास्टिक जैसी, चिकनी या कृत्रिम महसूस हो सकती है। हालांकि, अच्छी क्वालिटी का सिंथेटिक लेदर काफी मुलायम बनाया जाता है। इसलिए कई बार छूने पर भी धोखा खा सकते हैं।

4- मोड़ने से भी चल सकता है पता

लेदर के किसी छोटे हिस्से को हल्के से मोड़ने पर उसकी सतह पर प्राकृतिक सिलवटें बनती हैं और रंग या टेक्सचर में थोड़ा बदलाव दिखाई दे सकता है। सिंथेटिक लेदर भी मुड़ सकता है, लेकिन उसकी सतह कई बार अधिक समान रहती है और उसमें प्लास्टिक जैसी क्रीज दिखाई दे सकती है।

5- किनारों से भी कर सकते हैं पहचान

अगर प्रोडक्ट के किसी हिस्से में कच्चा या खुला किनारा दिखाई दे, तो उसे ध्यान से देखने पर रेशेदार और प्राकृतिक बनावट दिखाई दे सकती है। आमतौर पर सिंथेटिक लेदर में किनारा अधिक समान और परतदार होता है।

6- गंध से कर सकते हैं पता

असली लेदर में एक खास प्राकृतिक गंध होती है, जिसे कई लोग चमड़े की गंध के रूप में पहचानते हैं। वहीं, सिंथेटिक लेदर में प्लास्टिक, रबर या केमिकल जैसी गंध महसूस हो सकती है। हालांकि, कई बार सिंथेटिक प्रोडक्ट में खुशबू मिलाई जाती है।

7- क्या पानी से कर सकते हैं पता

काफी लोग असली लेदर की पहचान पानी की बूंद से भी करते हैं। कुछ प्रकार के बिना ज्यादा कोटिंग वाले लेदर पानी को थोड़ी देर में सोख सकते हैं, जबकि सिंथेटिक सामग्री पर बूंद ऊपर रह सकती है। हालांकि, जरूरी नहीं है कि हर लेदर पर पानी का इस तरह व्यवहार देखने को मिले।

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